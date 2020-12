Danas je poseban dan za jednu od najljepših Hrvatica: Čestitke joj pristižu sa svih strana

Uz loto djevojku i voditeljicu ne vežu se nikakvi negativni medijski napisi, niti se njezin privatni život stavljao pod povećalo. Živi jednostavno i neopterećeno, ne objavljujući prečesto fotografije sa svojim suprugom. No, danas je njihov veliki dan, slave godišnjicu braka pa je napravila iznimku

Za loto djevojku Jelenu Lešić mnogi kažu kako je jedna od najljepših Hrvatica, a titulu Miss Universe osvojila je 2005. godine kada je imala 18 godina i Jelena često ističe kako joj je to bila prekretnica u njezinom životu. Uživa u braku i za nju on ima posebno značenje. Kad je riječ o majčinstvu svojedobno je rekla da kod nje sve uvijek dođe u svoje vrijeme pa će tako i to.