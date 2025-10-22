Dakota Johnson otkrila zašto voli gole haljine: 'Zaista me nije briga što drugi misle'

Holivudska ljepotica Dakota Johnson je na nedavnom događaju u New Yorku privukla poglede u transparentnom Guccijevom izdanju, a sada je otkrila zašto je tako hrabra u modnim izborima

Dakota Johnson (36) nikad se nije ustručavala eksperimentirati s modom, osobito kada su u pitanju prozirni i izazovni modeli. Glumica poznata po ulozi u trilogiji 'Pedeset nijansi sive' nedavno je na večeri 'Caring for Women' u New Yorku sve ostavila bez daha pojavivši se u potpuno prozirnoj Guccijevoj haljini sa crnim, cvjetnim vezom koju je kombinirala sa crnim balconette grudnjakom.

U novom intervjuu za njemačko izdanje časopisa Vogue, Dakota je otvoreno progovorila o svojim hrabrim modnim izborima i objasnila zašto joj mišljenje drugih uopće nije važno.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

'Imala sam priliku nositi neke od najljepših haljina i osjećam se prekrasno u njima, pa ih zato i nosim', izjavila je glumica koja trenutno radi na svom redateljskom debiju 'A Tree Is Blue'. Na pitanje brine li je ponekad da bi neki model mogao biti 'previše seksi', Johnson je bila jasna: 'Stvarno me nije briga. Imala sam priliku nositi neke od najljepših haljina i osjećam se lijepo u njima, pa ih nosim.' Nije svaka haljina pogodak Glumica je priznala da nisu svi njezini modni eksperimenti bili uspješni. 'Ponekad mi te haljine stoje savršeno, ali bilo je i onih koje smo isprobali i izgledale su jednostavno loše. Sve ovisi o kroju, materijalu, boji i svemu ostalom', objasnila je Johnson.

Dakota Johnson Izvor: EPA / Autor: ANDREAS BECKER







Dakota Johnson Izvor: EPA / Autor: ANDREAS BECKER