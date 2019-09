Chemical Brothers u Zagrebu - novosti i pogodnosti

Još je svega dva tjedna do velikog koncerta Chemical Brothersa u Zagrebu, a nestrpljenje i iščekivanje publike i fanova može se osjetiti u zraku cijele zemlje

Gotovo nema etera, bilo radijskog, televizijskog, offline ili online koji ne 'bruji' o dolasku najpoznatijeg elektroničkog dvojca u hrvatsku metropolu. Fanovi stižu iz svih krajeva, od Dubrovnika, Splita i Zadra, do Osijeka, Siska, Pule ili Rijeke, preko Slovenije i Srbije - CB groznica zahvatila je Hrvatsku, ali i regiju.

I dok publika željno iščekuje premijerni nastup u Zagrebu, iz stožera The Chemical Brothersa stiže zanimljiva vijest - njihovom nastupu, 12. listopada u Domu sportova, pridružuje se i njihov veliki prijatelj te poznati DJ James Holroyd.

DJ koji je pratio The Chemical Brothers tijekom mnogobrojnih nastupa u prethodnih 20 godina, zaslužan je za pripremu publike i fanova za ono što slijedi kada na scenu nastupe The Chemical Brothers. Njegova gostovanja najčešće su rezervirana za velike festivale i nastupe u velikim arenama, što znači da se Zagreb sada može upisati na mapu onih metropola gdje će The Chemical Brothers prirediti show i atmosferu koju ne donose baš uvijek i svuda sa sobom.

James Holroyd ima i zavidnu samostalnu karijeru: kao DJ aktivan je od 1991. i jedan je od vodećih DJ-eva klupske scene Manchestera i Leedsa. Također je i resident DJ jedne od najpoznatijih i najdugovječnijih britanskih klupskih večeri 'Back 2 Basics'.

Ed Simons o njemu kaže: 'Pridružio nam se na prvoj turneji i od tada je divno bit u njegovom društvu, jedan je od najzabavnijih ljudi koje poznajem (...) Uvijek bi podigao atmosferu u tim velikim polu-praznim dvoranama, koje se polako pune pred naš nastup. Postao nam je veliki prijatelj i vitalni je dio naših turneja.'

Podsjećamo, susret hrvatske publike s The Chemical Brothers zakazan je za 12.10.2019. u zagrebačkom Domu sportova, a za sve koji još nisu nabavili svoje ulaznice stižu dobre vijesti!