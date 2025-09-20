Chef Stjepan Vukadin: 'Često me iznenadi kandidat koji u startu izgleda nesigurno'

'MasterChef' se vratio - i to s energijom koja obećava sezonu punu emocija i tanjura koji se pamte. Ovogodišnja postava djeluje hrabrije i izraženije nego ranije: kandidati dolaze s jasnim autorskim vizijama, jakim životnim motivima i dražesnom dozom drame koja stol pretvara u scenu. U žiriju je i dalje chef Stjepan Vukadin, zaštitno lice formata i najdugovječniji član sudačkog trojca

Njegov potpis prepoznaje se u naglasku na disciplinu, preciznost i poštovanju prema namirnici, ali i u sposobnosti da iz kandidata izvuče maksimum – često jednim kratkim komentarom koji razgrne nesigurnost i otvori prostor talentu. Chef Stjepan Vukadin razgovoru za tportal je među ostalim otkrio može li kandidat vratiti njegovo povjerenje nakon promašaja, koju namirnicu izbjegava u kuhinji i kako izgleda njegov savršen obiteljski ručak.

Nova sezona, novi kandidati, novi recepti. Čemu se najviše veselite? Najviše me vesele nova energija i novi kandidati. Svaka sezona donese kandidate s različitim pričama i karakterima, a upravo to čini 'MasterChef' posebnim. Recepti i tehnike su važni, ali ono što me najviše inspirira je iskrena strast kandidata prema kuhanju. Ima li kakvih promjena u odnosu na dosadašnje sezone? 'MasterChef' se stalno razvija, pa tako i ove godine imamo neke novitete u konceptu i naravno nove izazove. Uvijek se trudimo da bude zanimljivo, kako kandidatima, tako i gledateljima.

'I ja sam griješio u kuhinji' Koliko se vaša uloga člana žirija mijenjala od početne treme do današnje sigurnosti? Prvu sezonu sam na početku imao tremu, naravno. Sada imam više sigurnosti, ali i više odgovornosti. Jer nije svejedno kako nekome priđeš, pogotovo kad znaš da mu možda mijenjaš život i pogled na eventualno budući posao. Vidite li odmah tko ima potencijal? Iskustvo ti brzo pokaže tko ima osjećaj za kuhanje. Ali često me iznenadi kandidat koji u startu izgleda nesigurno, a onda iz epizode u epizodu raste. To su trenuci koji me najviše razvesele i tada smo mi u žiriju najsretniji. Može li kandidat vratiti vaše povjerenje nakon promašaja? Može. Svi griješimo, i ja sam griješio u kuhinji. Ključ je da se iz greške nešto nauči i da je više ne ponavljaš. Kad vidim trud i poniznost, povjerenje se vraća. Bitno je ne odustati!

Tajna je u emociji Biste li se i sami prijavili da je 'MasterChef' postojao na vašim počecima? Apsolutno da, da nisam školovani kuhar, sigurno bih bio među prijavljenima. 'MasterChef' je natjecanje u kojem se puno nauči i dobiješ neku početnu sliku kako to otprilike izgleda u profesionalnom svijetu kuharstva. Pamtite li jelo kandidata koje vas je ostavilo bez riječi? Bilo je više takvih trenutaka u svakoj sezoni. Nekad nas kao žiri jelo toliko pogodi da se pogledamo i ostanemo bez komentara. To su trenuci zbog kojih se definitivno isplati biti dio 'MasterChefa'. U čemu je tajna uspjeha kulinarskih emisija u Hrvatskoj? Tajna je u emociji. Hrana kod nas nije samo hrana, ona je obitelj, djetinjstvo, uspomena. TV je gastronomiju podigao na novu razinu, učinio ju je dostupnom svima. Loša strana je možda što neki misle da se preko noći postaje chef, a to je daleko od istine.

Koji vam je omiljeni dio posla chefa, a što biste rado preskočili? Najljepše je kad gost ode zadovoljan, s osmijehom. To mi daje snagu. A da mogu, preskočio bih papirologiju i sve što nema veze s hranom. Ima li namirnica koje izbjegavate u kuhinji? Losos. Njega nikada ne koristim u svojoj kuhinji, jednostavno ga ne volim. Radije biram ono što je sezonsko, lokalno i kvalitetno. Koji će kulinarski trendovi opstati, a što je samo hype? Opstat će povratak tradiciji u modernoj verziji i čista tradicija – ljudi žele okus djetinjstva, ali u novom ruhu, a isto tako čistu tradiciju. Trendovi koji nemaju korijen brzo nestanu.

'Šetnja uz more je uvik dobra opcija' Što svi često radimo krivo u kuhanju? Najčešće prekuhavamo i preslabo začinimo. Pogotovo ribu i povrće. Strah od 'sirovog' često ubije pravi okus i teksturu namirnice. Opišite nam vaš savršen obiteljski ručak. Za mene je savršen ručak kad smo svi zajedno, cila obitelj. Nije bitno što je na stolu, što nas je više – to bolje. Kako najradije provodite vrijeme s obitelji? Volim kad smo doma, bez žurbe. S Gabrielom kuham i guštamo u tome, Eli je još mala, ali voli se maziti s tatom. Šetnja uz more je uvik dobra opcija.