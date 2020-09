Chef David Skoko i njegova draga slave: 'Lita su pasala mi još vajk tancamo'

View this post on Instagram

Volimo se od kad smo bili mali Sicaš li se mila ca smo vragulali Ka da smo vragu s kotla škapulali Sve na svitu mi smo zajno stili Ka zvrki po banku se vrtili Lita su pasala mi još vajk tancamo Da nan zavik traje volija bin samo Sretna nam godišnjica braka😊