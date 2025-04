Bruce Springsteen otkrio kako je reagirao kad je vidio svoj život na filmskom platnu

Bruce Springsteen jedan je od posljednjih titana rock and rolla koji u posljednjih nekoliko godina nije dobio značajan biografski film, ali to će se promijeniti kada 'Deliver Me from Nowhere' Scotta Coopera stigne u kina kasnije ove godine. U filmu glumi Jeremy Allen White kao legendarni rock glazbenik iz New Jerseyja tijekom ranih 80-ih, kada se pripremao za najveći komercijalni uspjeh svoje karijere s albumom 'Born in the U.S.A.' istovremeno se boreći s depresijom kroz potresni album 'Nebraska'.