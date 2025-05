Bruce Springsteen optužio Trumpa za izdaju države: 'Opasne stvari se događaju'

Rock'n'roll legenda Bruce Springsteen održao je niz vatrenih govora na pozornici u Manchesteru, otvarajući svoju turneju 'Land of Hope and Dreams' s E Street Bandom .

Potom je održao dulji govor prije pjesme 'My City of Ruins', u kojem je izjavio:

Mini europska turneja 'Land of Hope and Dreams' nastavlja se u Manchesteru 17. i 20. svibnja, a zatim putuje diljem Europe do početka srpnja (Milano 30. 6. i 1.7).

Springsteen će 27. lipnja objaviti album pod nazivom 'Tracks II: The Lost Albums' – zbirku od sedam cjelovitih albuma koji obuhvaćaju razdoblje od 1983. do 2018., a sadrži 83 pjesme koje je Springsteen snimio, ali ih nikada nije objavio.

Većina naših izabranih predstavnika nije uspjela zaštititi američki narod od zlouporaba nesposobnog predsjednika i odmetnute vlade. Nemaju brige ni ideje o tome što znači biti duboko Amerikanac.'

Desetljeća društvenog angažmana

'Boss' je zaključio: 'Amerika o kojoj sam vam pjevao 50 godina je stvarna i bez obzira na svoje mane, velika je zemlja s velikim ljudima. Dakle, preživjet ćemo ovaj trenutak. Sada imam nadu, jer vjerujem u istinu onoga što je rekao veliki američki pisac James Baldwin. Rekao je: U ovom svijetu, nema toliko humanosti koliko bi netko želio, ali ima dovoljno. Molimo se.'

Njegova glazba uvijek je imala socijalnu dimenziju, a danas više no ikad, to dobiva na značaju. Springsteen je kritizirao Trumpa i tijekom njegovog prvog predsjedničkog mandata, nazvavši ga 'prijetnjom američkoj demokraciji'. Dugo je bio pobornik demokrata i bliski prijatelj Baracka Obame, a sudjelovao je u svakoj njegovoj predsjedničkoj kampanji, a zajedno su stvorili i podcast seriju 'Renegades: Born in the USA'.

Nedavno je u intervjuu za Paris Match izjavio: 'Da ste mi rekli prije 10 ili 15 godina da ću se morati brinuti oko opstanka demokracije u SAD-u, rekao bih vam da ste izgubili razum. Ali tu smo. I zato moram ponovno krenuti na turneju, da kontekstualiziram ono što se događa kod nas trenutno. Vi to još ne vidite u Europi, ali ovdje, u Americi, ljudi su prestrašeni. Svi se pitamo što će nam se dogoditi sutra. Nitko ne zna. Budući da je čovjek koji je naš predsjednik neuravnotežen. Jedna stvar je sigurna: naša neposredna budućnost bit će vrlo komplicirana.'