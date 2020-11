Bruce Springsteen odabrao svoju stranu na predsjedničkim izborima: Posudio glas i pjesmu za reklamni spot Joea Bidena

Američki pjevač Bruce Springsteen je tri dana prije predsjedničkih izbora snažno podržao Joea Bidena posudivši svoj glas i jednu od svojih pjesama za reklamni spot demokratskog kandidata

U kolovozu je dopustio Joeu Bidenu da koristi pjesmu 'The Rising' u spotu objavljenom prvog dana demokratske konvencije.

Javno je kritizirao Donalda Trumpa nazivajući ga 'lopovom' i 'prijetnjom našoj demokraciji'.

U promidžbenom spotu koji se u subotu treba prvi put prikazati, Bruce Springsteen ističe korijene Joea Bidena i njegov rodni grad Scranton, u Pennsylvaniji, najvažnijoj državi na predsjedničkim izborima.

'Scranton, Pennsylvania. Ovdje uspjeh ne pada s neba. Postiže se znojem, odvažnošću i odlučnošću', govori na početku 'Boss', kako nazivaju Springsteena .

To je neprikrivena aluzija na Donalda Trumpa kojemu je otac milijunaš dao dobar dio svog bogatstva.

'Ovo ga mjesto nije napustilo', kaže 71-godišnji roker. 'Ono je više od mjesta iz kojeg dolazi, on se bori za njega'.

Poruka koja se treba poslati u subotu navečer u prigodi sveučilišne utakmice američkog nogometa završava se pjesmom 'My Hometown' sa zacijelo najpoznatijeg albuma Brucea Springsteena 'Born in the USA' (1984.).