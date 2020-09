Bruce Springsteen najavio novi album s E Street Bandom

Novi studijski album 'Letter To You' (Columbia Records/Menart), legendarni američki rocker je snimio s E Street Bandom, a objavit će ga 23. listopada. Bit će to Springsteenov 20. studijski album, uključuje prepoznatljiv rock zvuk i 12 novih pjesama

Uz nove pjesme, na albumu su i tri nikad ranije objavljene pjesme iz sedamdesetih: 'Janey Needs a Shooter,' 'If I Was the Priest,' and “Song for Orphans.' Album je snimljen u samo pet dana u Springsteenovom kućnom studiju u New Jerseyju, a producirali su ga Ron Aniello i Bruce Springsteen. Bruce Springsteen je uz najavu albuma objavio i spot 'Letter To You'.

'Volim emotivnu prirodu koju ima 'Letter To You', kaže Springsteen. 'I volim zvuk E Street Banda koji svira sve uživo u studiju, i to na način na koji nikad prije nismo radili i bez nasnimavanja. Album smo napravili u samo pet dana i ispalo je da je to jedno od najvećih iskustva snimanja koje sam ikad doživio.' Slavnom su se glazbeniku na ovom albumu pridružili: Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano i Jake Clemons. Mix albuma potpisuje Bob Clearmountain, a masterirao ga je Bob Ludwig.

Snimanje ovog albuma je prvi Springsteenov nastup s E Street Bandom nakon spektakularne The River turneje iz 2016.