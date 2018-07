bonbon i tportal vode te na nezaboravan provod na Braču

Sunce grije i puni te D vitaminom, more u pozadini šumi, a zrakom se šire zamamni mirisi borovine i… sprejeva! Sve to, a i više, očekuje vas u Bol na Braču od 26. do 28. srpnja na dosad najjačem izdanju festivala Graffiti na Gradele

Tko bi rekao da će prije sedam godina entuzijazam i želja da se lokalna otočka zajednica obogati urbanom, street art i hip hop kulturom iznjedriti line up kakav je za ovu godinu pripremila vesela ekipa Graffiti na Gradele. Svi koji već godinama krajem srpnja dolaze u Bol kako bi bili dio ove mlade i lijepe hrvatske priče složit će se da ove godine festival jednostavno nadmašuje sve dosad viđeno. Glazbeni line up ove godine na Brač dovodi trenutno najjača hip hop imena - uz već poznate Vojka V, High5 i Kuku$, na Graffiti na Gradele svoj su dolazak upravo potvrdili i osječka senzacija Krankšvester koja svojom ljetnom mapom dokazuje da će i 2018. biti njihova godina, što s punim pravom može tvrditi i veliki povratnik Stoka čijem se nastupu u Bolu također možemo veseliti. Uz njih, glavni dio glazbenog programa zaključuje stalni i rado viđeni gost Tone Tuoro i dvojac Buntai koji će ovih dana objaviti novi materijal, ali i neke velike vijesti. Zanimljivost je da Graffiti na Gradele na jednom mjestu ovoga ljeta okuplja čak tri imena koja najesen čeka nastup u zagrebačkom Domu sportova - Vojka, Stoku i Krankšvester!

Kako ne bi sve ostalo samo na večernjem programu, pobrinut će se i jake DJ snage koje će cijelu noć i cijeli dan stvarati onu dobro poznatu atmosferu najboljeg boutique festivala. Već najavljenim Oliveru, Tikachu i VRHu pridružuje se reprezentacija u sastavu Zembo - Kuna - Babilonska - Resk - Gang Gang (Nina Davis, Iso Miki, Wavy Mane) - Ineskich - Rofellos - Niki Peducci - Traples (SHmmY, Yung Bessi).

Ni to vam nije dosta? Poznata su i imena koja ćete gledati kako crtaju po zidovima Bijele kuće dok ispijate svoje osvježavajuće napitke u hladu borova. Kada ste zadnji puta gledali svjetske street art zvijezde poput Zoera, Velveta, Flying Förtress, Sebasa Velasca ili Iñiga Sesme dok ti se suši kupaći? Ili domaća i regionalna imena kao što su Lunar, Chez 186, Sarme, Artez, Azram, Wuper, Nikola Mihajlović, Casino, Royal, Smack, Mosk i Senk dok pretvaraju bolske fasade u mala umjetnička djela?

Uskoro će biti objavljeno još informacija o dnevnom programu jer na GnG zabava ne prestaje ni za vrijeme dana. A sve to - besplatno! Da, Graffiti na Gradele još je uvijek besplatan festival. Sasvim dovoljno razloga da ovo ljeto posjetiš ovaj poseban festival. Po dvije tisuće ljudi svake godine to je već učinilo! Ovog ljeta možeš surfati do mile volje uz bonbon Ljetni paket na bonove u kojem za 80 kuna imaš tjedni flat Internet. bonbon i tportal daruju jedan poklon paket ambasadoru festivala (ambasador festivala koji će osvojiti nagradu ima obavezu zabilježiti dojmove (kroz fotografije, videa i tekst) koje ćemo objaviti kad festival završi): Za dvije osobe - put do Bola i natrag, mjesto u kampu, merchandise paketI (autorski radovi - svi dizajni), *ulaznice festivala se ne naplaćuju). Da bi ušli u izbor za vrijednu nagradu ispunite prijavu te odgovorite na pitanje 'Zašto baš ja želim na festival 'Graffiti na Gradele'?. Trajanje natječaja: od 2. srpnja 2018. do 9. srpnja 2018. do 13:00 sati. U tom periodu će se moći vršiti prijave. Ime dobitnika objavit ćemo u četvrtak, 12. srpnja 2018. Pravilnik natječaja