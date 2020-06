Bob Dylan objavio prvi album sa svojim pjesmama nakon osam godina

Legendarni glazbenik Bob Dylan objavio je u petak prvi album s kantautorskim pjesmama u zadnjih osam godina pod nazivom 'Rough and Rowdy Ways'

Na novom albumu miješa se zvuk bluza, rocka i folka a tekst varira između crnog humora i nostalgičnog prisjećanja na stare fantome, a sve je otpjevano grubim, promuklim glasom. 'Murder Most Foul', pjesma posvećena ubojstvu Johna Kennedyja u Dallasu, prati tok svijesti, opisujući razvoj američke kontrakulture u 60-im. Odmah nakon izlaska izbila je na vrh Billboardove ljestvice.

Bob Dylan (79) prisjeća se i rasnog pokolja 1921. u Tulsi, u Oklahomi, gdje je tristo crnaca izgubilo život. Angažirani pjevač je često pjevao o policijskom nasilju i o rasizmu u najpoznatijim naslovima u 1960-im i 70-im, poput 'Hurricanea'. U 'Lažnom proroku', drugoj pjesmi albuma koja traje šest minuta, umjetnik se narugao legendi o sebi.

'I ain't no false prophet (Nisam lažni prorok) / I just said what I said (Samo sam rekao to što sam rekao) / I'm just here to bring vengeance on somebody's head (Ovdje sam samo zato da nekog osvetim)', kaže pjesma. Ovaj album je 'bez sumnje njegov najljepši pjesnički izričaj dosad', ocijenio je britanski časopis za glazbu NME. Časopis Rolling Stone nazvao je opus 'apsolutnim klasikom'.

Unatoč godinama, Bob Dylan je zadnja tri desetljeća održao velik broj turneja.

Zbog pandemije koronavirusa morao je otkazati niz koncerata u Japanu i u Sjevernoj Americi, ali je obećao da će ih održati čim se epidemiološka situacija popravi.