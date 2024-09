Bliži se 40. rođendan princa Harryja, a svi se pitaju što će napraviti kralj Charles

Kako se ranije pisalo, princ Harry otići će na odmor s 'najbližim prijateljima' kako bi proslavili njegov rođendan, dok će Meghan ostati kod kuće s njihovo dvoje djece, Archiejem i Lilibet. To će navodno uslijediti nakon zabave u njegovoj vili u Montecitu u Kaliforniji.

'Oni vole koristiti Skype kada komuniciraju jer se mogu vidjeti i sve je to postavilo osoblje tako da radi glatko', rekao je izvor.

Iako su Harry i William obično zajedno slavili velike životne prekretnice, izvor je rekao za The Mirror da 'neće biti transatlantskog poziva između njih dvoje na Harryjev veliki dan.' Insajder je dodao: 'Kakvu su promjenu donijele godine. Kad je Harry napunio 30 godina, činilo se da ništa ne može stati između njega i njegova brata. A sada William i Harry čak i ne razgovaraju'. Razdor između braće produbio se nakon što je princ Harry objavio svoje memoare, Spare, prošlog siječnja, a princ od Walesa je navodno sugerirao da postoji 'nula mogućnosti' da bi Harry mogao biti dobrodošao natrag u kraljevsku obitelj.

Harry se u knjizi jako zamjerio nelim članove kraljevske obitelji. Optužio je Williama da ga je napao u svađi zbog Meghan i tvrdio da su se njegov brat i njihov otac sukobili s njim nakon sprovoda princa Philipa 'tražeći svađu'.

William i Harry ne razgovaraju mjesecima i trenutno nemaju nikakav kontakt.

Ranije ovog mjeseca otkriveno je da su i William i Harry prisustvovali sprovodu svog strica Roberta Fellowesa, ali svjedoci su rekli da nisu vidjeli braću da razgovaraju. Navodno su sjedili odvojeno u stražnjem dijelu crkve Sv. Marije u Snettishamu gdje se održavala služba za lorda Fellowesa školovanog u Etonu.

Prema The Mirroru, Harryjevi prijatelji rekli su da je on odlučan poboljšati svoj odnos s ocem, posebno s obzirom na njegove zdravstvene probleme, a prema nekim nagađanjima, Harry se neće vratiti na kraljevske dužnosti osim ako se William ne ispriča, ali da bi bio voljan 'pomoći' Tvrtki ako to njegov otac zatraži.