Bivša Costnerova supruga iznajmila je kuću, ali razina luksuza nije ona na koju je navikla

Christine Baumgartner pronašla je novi luksuzni dom, iako on, prema njezinim riječima nije ni do koljena onom luksuzu u kojem je do nedavno živjela. Kuća s četiri spavaće sobe nalazi se na imanju koje se prostire na hektaru zemlje i ima bazen, jacuzzi i njegovane vrtove, a vodi do šumovitih pješačkih staza. Međutim, tijekom svjedočenja na sudu, Christine Baumgartner se požalila da iznajmljena kuća nije usporediva s Costnerovim imanjem na obali, na koje su ona i njihova djeca navikli.