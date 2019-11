Bio je omiljeno lice s malih ekrana: U trenutku najveće slave sve mu je krenulo nizbrdo, a danas je neprepoznatljiv

Više od desetljeća bio je jedan od omiljenih televizijskih likova, onaj na čiji su šarm 'padale' mnoge djevojke, no s vremenom njegov je izgled postao prošlost. Matthew Perry danas izgleda jako loše, što ne čudi nakon borbe s alkoholizmom, ali i mnogim zdravstvenim problemima

Isprva je, baš kao i ostali glumci, doživio mnogobrojne odbijenice, a nekoliko angažmana koje je i prihvatio bile su pravi fijasko. No, sve se promijenilo kada je dobio ulogu Chandlera Binga u 'Prijateljima', koju je snimao od 1994. do 2004. godine.

Rehabilitacija za njega i nije nepoznanica, budući da je već dva puta boravio u nekim od centara i to 1997., pa 2001. godine, a i sam je priznao kako se, zbog stanja u kojem se nalazio, ne sjeća snimanja čak nekoliko ne serija, već sezona 'Prijatelja'.

'Bilo je prestrašno. Nisam želio umrijeti, a danas sam na neki način zahvalan zbog toga što mi je bilo toliko loše jer mi je to na kraju samo dalo snage da pokušam ispraviti sve.' Iduća dva i pol mjeseca proveo je na rehabilitaciji i tamo je, kaže, naučio da možeš biti sretan u životu i bez alkohola i droge.

'Nažalost, niti to me nije natjeralo da prestanem piti', prisjetio se svojedobno. Samo dno dotaknuo je 2001. kada je votku pio kao vodu, pojavljujući se na poslu s glavoboljama i mamurlukom i s nemogućnošću da normalno funkcionira. Na kraju je iz hotelske sobe u Da l lasu, gdje je u tome trenutku snimao, nazvao svoje roditelje i zamolio ih da mu pomognu.

Njegov prvi rehabilitacijski centar, u kojem je potražio pomoć, bila je ustanova u Minnesoti gdje je proveo 28 dana, no nakon izlaska ubrzo je ponovno potražio utjehu u čaši. 2000. godine ponovno je 'pao', a sve je rezultiralo upalom gušterače, zbog koje je ponovno hospitaliziran na dva tjedna.

Tablete protiv bolova, koje je dobijao nakon nesreće, postale su njegova svakodnevica, a on sam je izgubio deset kilograma: 'Nisam imao namjeru postati ovisan o tome, no od samog početka sviđalo mi se kako se osjećam kada ih popijem, stoga sam stalno želio još. Više ništa nisam imao pod kontrolom, živio sam nezdravo.'

Iako je od tada, navodno, trijezan, 2011. dobrovoljno se ponovno javio na rehabilitaciju, kako bi i liječnici potvrdili da je ovisnost daleko iza njega. 'Planiram mjesec dana provesti fokusiran na to da sam trijezan kako bi nastavio svoj život oporavljen. Slobodno se nastavite izrugivati sa mnom na Internetu.'

Dvije godine nakon toga Matthew Perry promijenio je i mnoge druge živote, a sve nakon što je svoj dom u Malibuu pretvorio u Perry House, ustanovu namijenjenu muškarcima i njihovoj borbi s alkoholizmom, a gdje će im se nuditi meditacija, kao i program u 12 koraka.

'Imao sam puno uspona i padova u svom životu, no najbolja stvar za mene je ta da ako mi alkoholičar priđe i zamoli me da mu pomognem da prestane piti, ja ću mu pomoći, jer znam kako do toga doći', poručio je Matthew Perry koji je na kraju Perry House prodao za 10,7 milijuna dolara, nadajući se kako će cijelu priču 'preseliti' u Santa Monicu, gdje bi mu financijski bilo jeftinije voditi sve. Nažalost, njegov plan nije se ostvario, i 2016. je trajno zatvorio Perry House.

Dvije godine kasnije javili su se i zdravstveni problemi, no niti u jednom trenutku Matthew Perry nije ih povezao sa svojim ovisnostima. U kolovozu 2018. završio je na hitnoj operaciji zbog gastrointestinalne perforacije, nakon čega je, zbog komplikacija, čak tri mjeseca proveo u bolnici.

Sve od tada Matthew Perry trudi se ostati van medijskog fokusa, no to mu i ne uspijeva prečesto. Javnost je i dalje radoznala oko svega što se događa s omiljenim Chandlerom Bingom, stoga ne treba čuditi što su takve reakcije obožavatelja na zapušteni izgled slavnog glumca.