Što mu se događa: Za razliku od ostatka ekipe, ovaj glumac iz 'Prijatelja' izgleda sve lošije

Bio je jedan od omiljenih televizijskih likova, popularni Chandler iz 'Prijatelja', a onda se naglo povukao iz javnosti. Kada je ponovno snimljen u javnosti glumac Matthew Perry zaprepastio je izgledom, a od tada svakim danom izgleda sve lošije

Ponovno je snimljen na ulicama New Yorka kada je potpuno šokirao svojim izgledom. Iako je bio u izlasku s nepoznatom djevojkom, Perry je izgledao prilično zapušteno.

'Te tri godine kao da nisu postojale, ne sjećam se ničeg što se događalo između treće i šeste sezone. Nisam mogao prestati, a s vremenom su stvari postale toliko loše da to više nisam mogao skrivati pa su svi znali za moj problem', priznao je Perry, kojeg je proslavila uloga uvijek sarkastičnog Chandlera Binga.

Perry je zadnji put glumio u serijama 'The Kennedys After Camelot' 'i 'The Good Fight' 2017, a nedavno smo ga imali prilike vidjeti s ostatkom ekipe iz 'Prijatelja' na fotografiji kojom je Jennifer Aniston srušila Instagram.