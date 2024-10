Billy Crystal ima jedan od najdugovječnijih holivudskih brakova, traje već 54 godine

On je jedan od omiljenih glumaca Hollywooda, a i danas se rado sjećamo njegove uloge u filmu 'Kad je Harry sreo Sally', u kojem je glumio s Meg Ryan . Danas 76-godišnji Billy Crystal od posla ne odustaje, a trenutno radi na promociji nove serije za AppleTV+ pod nazivom 'Before'.

Upravo zbog toga ne čudi to što ga novinari najčešće pitaju da im otkrije tajnu tako dugog braka. Njihove upite nije mogao preskočiti, pa je ovaj šesterostruki dobitnik Emmyja otkrio:

'Djeca promijene sve. Kada sam postao otac, Janice je radila, a ja sam počinjao karijeru kao stand-up komičar i radio noću. Tijekom dana bio sam 'gospodin Mama' i to je u potpunosti promijenilo moj život. Zbog odgovornosti koju imaš kao 25-godišnjak s djetetom, koje ne može izdržati dan bez tebe, naučiš da nekoga možeš voljeti puno više od sebe i to je bilo najveće iskustvo u mom životu', rekao je i dodao:

'Bilo je to moje nastojanje da živim život s dvije nevjerojatne kćeri, danas odrasle žene koje su i same majke, te da one pouče svoju djecu, naših četvero unučadi, što znači odgovornost u svijetu koji se neprestano mijenja.'