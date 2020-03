Bill Clinton napokon progovorio o aferi s Monicom Lewinsky: S njom je zaboravio na sve probleme...

Na streaming servisu Hulu uskoro će se premijerno prikazati dokumentarni film o Hillary Clinton, jednostavno nazvan 'Hillary', a koji će na površinu ponovno izvući i neke dijelove njezina života koje bi vjerojatno najradije zaboravila. Među ostalim, dotaknut će se i afere svog supruga s Monicom Lewinsky, zbog koje su potražili pomoć bračnog savjetnika, a svoju priču ispričao je i sam Bill Clinton

Za Billa Clintona ni to nije bilo najgore, ono što mu je puno teže palo bilo je to što je sve morao priznati i tada 18-godišnjoj kćeri Chelsiji.

Iako nije pojasnio o čemu je točno riječ, novinarka Lucinda Franks još je 1999. godine tvrdila kako joj je Hillary Clinton priznala da je njezinog supruga kao dječaka zlostavljala vlastita majka, zbog čega je on postao seksualni ovisnik.

'Bračno savjetovanje bilo je jedna od najgorih stvari koje sam morao proći, no to je bilo potrebno. Ona je to trebala, Chelsea je trebala, ali i ja. Osjećam se grozno što je život Monice Lewinsky na kraju obilježen, nepravedno, time što se dogodilo. Tijekom godina promatrao sam je kako pokušava se vratiti u normalan život, no jednostavno moraš sam donijeti odluku i krenuti dalje', rekao je Clinton.