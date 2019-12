Bez ove pjesme više niti ne možemo zamisliti Božić, iako većini odavno ide na živce

Temperature na termometru padaju iz dana u dan, meteorolozi najavljuju snježne pahulje, a gradske ulice okićene su božićnim lampicama koje noću svijetle bez prestanka. No sve od toga nepotpuno je bez jedne pjesme, one koja već punih 25 godina ljude diljem svijeta najbolje uvodi u čaroliju Božića

Možda, baš poput Grincha, i vi postanete mrzovoljni i mrgudni u ovo predblagdansko vrijeme, no ne možete nam reći da vas, koliko god vam ide na živce, ritam barem malo ne ponese kada na radiju čujete vjerojatno najveći hit Mariah Carey. Punih 25 godina prošlo je otkako je objavila 'božićnu himnu', a riječi pjesme 'All I Want for Christmas Is You' prenose se na nove generacije.