Druga polovica 90ih, Pula, Memorijal Sergia Blazica Djosera. Bilo je to jedno od prvih mjesta na kojima sam se uvjerila kako medijski ljudi sjajno tulumare i kad se ugase svjetla pozornice. Divne, divne uspomene. Djoserov memorijal ubrzo nakon toga se ugasio. Ovih dana uostalom svi festivali, eventi, koncerti samo su dio sjecanja. No, nadajmo se da ce uskoro sve biti po starom i da cemo se druziti s ljudima koje volimo, uz glazbu koja nas raduje, na mjestima koja nas nadahnjuju! Do tada, podrzi event industriju uz fotku ili video svojeg omiljenog dogadjanja! Reci svima sto ti i danas znaci uz #showmustgoon i #jasamglaspoduzetnika. Hvala ti! I vidimo se brzo 😋