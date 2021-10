Arija Rizvić progovara o hit predstavi i ljubavi prema režiji, a dotakli smo se i privatnog života: 'Dobiti priliku s 27 godina režirati u HNK-u, i to tekst Tene Štivičić, meni je zbilja velika stvar'

Mlada Riječanka slovi za jedno od najtraženijih i najzanimljivijih redateljskih imena, a njezin debi u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu sa svega 27 godina ostvarenje je svih snova. Nakon najuzbudljivijih dana vezanih uz premijeru predstave '64', koju je režirala prema tekstu Tene Štivičić, Arija Rizvić iznijela je svoje dojmove o njoj za tportal. Među ostalim je progovorila o radu u pandemiji i putanjama svoje rastuće karijere, a otkrila je i ponešto iz privatnog života jer je već nekoliko mjeseci sretna i zaljubljena u Marka Vargeka, sportskog novinara RTL-a

Uz to je, podsjetimo, pohađala masterclass jednog od najvećih svjetskih kazališnih redatelja današnjice, Thomasa Ostermeiera, a on ju je nakon toga pozvao na stažiranje na poznatoj Dramskoj akademiji Max Reinhardt u Beču. Trenutno je u punom zamahu prvih profesionalnih produkcija i one obećavaju prve cvatove blistave karijere. Šira javnost ju je upoznala i zavoljela kroz ulogu u seriji 'Drugo ime ljubavi' te kroz show 'Zvijezde pjevaju', u kojem je i pobijedila.

Koji su vam bili izazovi u postavljanju tog teksta i koliko je bilo teško stvarati pod trenutnim epidemiološkim mjerama?

U ovu predstavu, kao i u svaku svoju drugu dajem maksimum od sebe. Dobiti priliku s 27 godina režirati u HNK i to tekst Tene Štivičić i uopće imati sad ikakvu priliku za rad u ovim pandemijskim okolnostima meni je zbilja velika stvar. Pripremala sam se za predstavu intenzivno od lipnja i na probama smo zaista uživali i imali prekrasan proces. Iako nisam uopće imala privatnog života, kava s vama mi je prva s nekim od premijere. (smijeh)

Riječ je o punokrvnoj životnoj priči, temi o kojoj se malo govorilo u teatru. Progovara o potpomognutoj oplodnji, bračnim krizama, nametnutim društvenim normama i pritiscima s kojima živimo, očekivanjima. Kakav je vaš stav o potpomognutoj oplodnji?

Mislim da nije nužno proći iskustvo ili biti generacijski dio teme kojom se baviš u teatru, ali mogu reći da je meni osobno i redateljski bilo izazovno režirati ovaj tekst baš iz pozicije mlade žene koja je tek na pragu tridesetih i koju će za koju godinu zapljusnuti taj val, ta ista pitanja koja muče glavno lice komada Evu. To su pitanja o roditeljstvu, braku, majčinstvu, o onim vječnim pitanjima koja dolaze iz okoline poput primjerice: 'Kad ćeš pred oltar?' Ili: 'Kad će beba, vrijeme vam je?” Zanimljivo mi je bilo iščitavati ovaj tekst kao budućnost koja mi uskoro stiže i mogu reći da je on preokrenuo mnoge stvari u meni, baš kao što me svaka moja nova predstava promjeni, probije neke moje osobne barijere, mišljenja... Što se tiče same teme potpomognute oplodnje s obzirom na to da u svojoj bliskoj okolini nikoga ne poznajem tko je prošao taj proces, tijekom redateljske pripreme temeljito sam istraživala sve moguće medicinske i stručne materijale, gledala dokumentarce i čitala svjedočanstva žena i parova koji su uspješno ili neuspješno prošli cijeli taj proces. Neka od tih svjedočanstva su me zbilja potresla jer potrebno je puno upornosti i ljubavi da žena, i par, sve to izdrže i da nakon svega ostanu zajedno.