Antonija Mišura Sandrić: 'Stvarno ne želim ono što se kaže - iskakati iz paštete. Reći će da je ova mala više naporna'

Ova godina za sve je bila puna izazova, no šibenska košarkašica i bivši šibenski košarkaš Marko Sandrić pamtit će je kao jednu od najljepših. Antonija Mišura Sandrić rodila je njihovo prvo dijete, a sada, prema mnogima najljepša domaća sportašica, otkriva kako se snašla u ulozi majke, zašto je nema mnogo u medijima te koliko joj suprug pomaže oko kćeri

Proslavljena košarkašica, koja je kad je ostala u drugom stanju igrala za poljski klub Polkowice, priznaje da još ne zna kad će ponovno uzeti loptu u ruke. Upitna je i karijera izvan Hrvatske no priznaje da joj katkada nedostaju putovanja i malo sportskog duha.

'Pogotovo kad vidim na televiziji. Dok ne vidim toliko, nekako mi i ne 'zafali'. Ali kad vidim stvarno me vrati u te dane, a ja sam natjecateljskog duha tako da mi jedino to tako nedostaje', priznaje. Progovorila je i na temu toga što je mnogi nazivaju 'najljepšom hrvatskom sportašicom'. 'Taj joj kompliment godi, no ipak, nekad se s njim zna pretjerati. Pogotovo kad sam igrala, nikad se nisam u tome osjećala dobro. Uvijek je pored mene bilo još 10 - 12 drugih igračica, ja kažem svaka je žena na svoj način lijepa i zato nisam voljela da me se toliko uvijek ističe. Svaka ima na svoj način i ljepotu i kvalitete', ističe Antonija.