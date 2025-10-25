Ante Gelo ima novi imidž: Pišu mu da sliči na popularnog Dr. Housea

' Kad se snima nova serija pazi se na svaki detalj ', napisao je na Facebooku Ante Gelo i pokazao svoj novi look! Brada 'od tri dana' sada je otišla u zaborav, a novi imidž 'začinili su' brkovi!

Kako se vidi iz prvih kadrova, Gelin lik kojeg ćemo uskoro upoznati u seriji 'Divlje pčele' nosi prepoznatljiv old school šarm – onaj iz vremena kad su muškarci ponosno nosili guste brkove . Upravo zato mu u komentarima mnogi duhovito pišu: 'Što je muškarac bez brkova?', aludirajući na sada već kultni domaći film.

Da je posjetio set serije, otkriveno je ranije na Instagramu Jelene Perčin koja je na vlastitom profilu pokazala kako ju je partner iznenadio tijekom snimanja. Međutim, ni Gelo ni Perčin još uvijek se nisu oglasili o nadolazećoj ulozi popularnog glazbenika koji je uz glumicu odlučio prihvatiti nove izazove.

Naime, serija 'Divlje pčele' okuplja popularna imena hrvatske glumačke scene, kao što su Jasna Bilušić, Mirela Brekalo, Zijad Gračić, Sanja Vejnović, ali i ostale zvijezde kao što su Jelena Perčin, Amar Bukvić te Matija Kačan.