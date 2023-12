Annette Bening: 'Žene su poput političara - uvijek misle da moraju biti simpatične'

Za one koji nisu gledali film, riječ je o istinitoj priči o ženi koja je 1978., sa samo 28 godina, pokušala plivati od Kube do Floride. Nakon više od 54 sata u moru, meduze koje su joj se našle na putu dovele su do toga da je bila prisiljena prekinuti svoju akciju. Nakon toga se umirovila, no 32 godine kasnije odlučila je ostvariti svoj djevojački san.