Animal Drive prije Whitesnakea na Šalati

Zagrebačka heavy rock četvorka Animal Drive, koju predvodi Dino Jelusić, nastupit će kao predrgupa Whitesnakeu na stadionu Šalata 3. srpnja

Animal Drive će nastupiti kao predgrupa Whitesnakeu na velikom koncertu na stadionu Šalata. Rock divovi u Zagreb stižu na izuzetan open-air nastup na omiljenom gradskom koncertnom prostoru i donose najveće hitove poput poput 'Here I Go Again', 'Is This Love', 'Still Of The Night', 'Give Me All Your Love', 'Crying In The Rain' i 'Slow An’ Easy', dopunjene singlovima s aktualnog albuma 'Flesh & Blood'.