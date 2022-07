Anica Kovač u suzama otkrila značenje tetovaže na njezinoj ruci: 'To je zadnji otkucaj srca mog tate'

Njezin dolazak na proslavu 50. rođendana Nine Badrić nije mogao proći nezamijećeno, stoga ne čudi da su svi željeli doznati gdje je i što danas radi bivša Miss Hrvatske i prva pratilja Miss svijeta 1995. godine Anica Kovač

Pred novinarom Davorom Garićem i kamerama IN Magazina, Anica Kovač potvrdila je da je u procesu selidbe i da se ona s djecom vraća u Zagreb. 'Ovaj smo put odlučili da se djeca i ja baziramo u Hrvatskoj, da će on doći što češće može i mi naravno njemu, iz jednog pustog razloga jer mi Marko sada ima 15 godina i više od dva metra visini je, pa mislim da se s njim trebamo lagano bazirati na košarku, s nogometa prelazimo na košarku. Letizia treba studirati pa mislimo da još nije vrijeme da žive sami, tako da ćemo vidjeti kako će muž izdržati sam. Uglavnom, želim da su mi dobra djeca, da su dobri ljudi, što je najvažnije.'

A onda je stiglo pitanje koje ju je slomilo, a koje se odnosilo na tetovažu na njezinoj ruci u znaku otkucaja srca. 'To je zadnji otkucaj mog tate koji je umro prije osam mjeseci. To čuvam, to mi je kćer uslikala i to držim', rekla je Anica i prisjetila se svog oca:

'Sjećam se kao dijete kad me vodio za ruku, kad smo živjeli vani, uz njegov odgoj mi doslovce ništa nije falilo. Je bio strog i svoj, što je isto u redu i jako mi fali i taj dio se ne može opisati tako da sam jako sretna što sam imala takvog oca kao što je bio i čuvam to...ne znam...bilo što da sad kažem, nema smisla. Sad si me rasplakao...'