Ana Gruica Uglešić otkrila detalje svog novog putovanja: 'Smijali se, pili i plesali, hodali...'

Kad god joj to obaveze dopuste, glumica se počasti putovanjima, a svojedobno je na tu temu progovorila za tportal.

'Ono što me zanima su obzori koja nude putovanja. Nude viđenje svog života, pa i poziciju cijele naše nacije iz druge perspektive. Kultura, gastronomija, običaji drugih ljudi, standard, hortikultura drugih gradova ono su što me zanima i ispunjava. Tražim nezaboravne momente kojih ću se sjećati pod stare dane. Ljudi ionako ne pamte stvari koje su kupili, nego kako su se negdje osjećali. Znam da zvuči filozofski ili romantičarski, ali upravo to je ono što me zanima na putovanjima. Shvatiš da ti kuća može biti bilo gdje na svijetu, ali ne i dom. A da dom ne čine kvadrati, nego ljudi s kojima dijeliš kvadrate', ispričala nam je tada.