Amra Džeko oglasila se nakon bolnog poraza BiH, jedna scena posebno je dirnula navijače

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj put na Svjetskom prvenstvu u Americi, oprostivši se od natjecanja u osmini finala. I dok su nogometni analitičari secirali utakmicu i razloge poraza, društvenim su se mrežama proširili oni iskreni, ljudski trenuci koji pokazuju potpuno drugu stranu vrhunskog sporta. Oglasila se i Amra Džeko, supruga kapetana Edina Džeke

Nakon što je postalo jasno da je prvenstvo za njegovu momčad završeno, Edin Džeko se s terena uputio ravno prema tribinama gdje ga je bodrila obitelj. Njegova kći Una nije mogla sakriti suze zbog ispadanja, a kapetan je istog trena zaboravio na razočaranje zbog poraza te ju je čvrsto zagrlio pokušavajući je utješiti.

Fotografije i videozapisi ovog dirljivog trenutka brzo su preplavili društvene mreže, a objava supruge Amre još jednom pokazala koliko je obitelj važan oslonac vrhunskim sportašima u najtežim trenucima.

Jedna od najuspješnijih bosanskohercegovačkih modela i manekenki, prenijela je objavu influencera Adija Bebanića, na svom profilu:

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'Večera je lopta stala' 'Kako se uopće oprašta od nečega što ne želiš da završi? Večera je lopta stala. Semafor je rekao svoje. Prvenstvo je završeno. Ali ono najljepše što ste nam dali ne završava večeras. Hvala vam što ste od jedne male zemlje napravili centar svijeta. Što ste učinili da se ime Bosne i Hercegovine izgovara s poštovanjem. Što ste pokazali da država ne mora biti velika da bi bila ogromna.

>> Amra Džeko pokazala kako joj prolaze dani u SAD-u: 'Jedi, spavaj, navijaj' << 'Mi jesmo mala zemlja. Zemlja koja je previše puta plakala. Zemlja iz koje se odlazi više nego što se vraća. Zemlja koja se često dijeli, svađa i zaboravlja koliko vrijedi. A onda ste došli vi i u samo nekoliko tjedana učinili ono što nije uspjelo nikome godinama. Učinili ste da zaboravimo sve razlike, da ne pitamo ko je ko, da se ne brojimo, da budemo samo ljudi koji dišu istim plućima i vole istu zastavu', stoji u poruci.

Ponosna Amra na mrežama je objavila i niz fotografija i videozapisa s terena. Tim je kadrovima jasno poručila da će ovi trenuci, unatoč razočaravajućem ispadanju, zauvijek ostati dragocjena uspomena na veliki i povijesni nastup BiH reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.