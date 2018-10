Amal Clooney nedolazak na kraljevsko vjenčanje opravdala poslom i na konferenciji oplela po Trumpu

Umjesto da se pridruži poznatom društvu na kraljevskom vjenčanju britanske princeze Eugenie i dobro se zabavi sa suprugom Georgeom, Amal Clooney odlučila je petak utrošiti na korisnije stvari i to poslovne. Naime, upravo se ona našla među govornicima na konferenciji za žene organiziranoj u Pennsylvaniji

Vidno mršavija, odjevena u crnu haljinu do polovice lista s gumbima po cijeloj dužini, i bež salonkama s otvorenim prstom, Amal Clooney je i ovoga puta zablistala, istaknuvši usne crvenim ružem. No, to kako je izgledala i što je imala na sebi palo je u drugi plan kada se približila govornici i oplela po američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.