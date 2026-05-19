Alt pop dvojac Smerz nastupa prije Lorde u pulskoj Areni

Pula, Arena // utorak, 18. kolovoza 2026.
Norveški alt pop dvojac Smerz nastupit će prije Lorde, jedne od najvećih pop zvijezda novije generacije, i to u pulskoj Areni 18. kolovoza 2026.
Smerz čine Henriette Motzfeldt i Catharina Stoltenberg, a kroz glazbu pričaju o usamljenosti, ljubavi i prijateljstvu. Mediji poput Pitchforka i Dazeda hvale post moderan pop zvuk, a kritika ih stavlja u vrh skandinavske eksperimenalne pop scene. Norveški dvojac glazbi pristupa kroz klasične kompozicije, eksperimentira s računalno potpomognutom glazbom i sve uklapa u synth pop zvuk. Od prvijenca “Believer” opjevale su život u velikom gradu, dok i novi album “Big City Life” priča o modernom životu, a singl “You Got Time and I Got Money” postao je himna na društvenim mrežama. Nastupale su u muzejima Tate Modern ili MOMA, festivalima Roskilde ili Pitchfork, a mediji hvale electro pop pun osobnosti, senzualnosti i sirovog humora.
Lorde, jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije i Novozelanđanka hrvatskih korijena, vraća se u Hrvatsku. Povratak se događa četiri godine nakon što je rasprodala dva koncerta na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila u samo 2 minute. Ovoga puta Lorde dolazi u pulsku Arenu u sklopu velike svjetske Ultrasound turneje, a u prekrasnom amfiteatru podsjetit će na na neke od svojih mega hitova, ali i predstaviti aktualno studijsko izdanje “Virgin”.
U više od desetljeća karijere Lorde je svojim pjesmama promijenila pop zvuk, a zbog svojih iskrenih i introspektivnih tekstova često ju se proziva heroinom Gen Z generacije. Lorde trenutno broji 18 milijuna prodanih albuma, a višestruka dobitnica Grammyja jedna je od najmlađih izvođačica koja je osvojila međunarodne ljestvice. Magazin Time ju je svojevremeno proglasio jednom od najutjecajnijih tinejdžerica na svijetu, našla se i na Forbesovoj listi 30 nautjecajnijih mlađih od 30 godina, na naslovnici Rolling Stonea, te je nastupala uz Nirvanu na Rock and Roll Hall of Fame ceremoniji 2014.
Punim imenom Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, Lorde je rođena na Novom Zelandu, majka joj je dalmatinskih korijena, a sama posjeduje dvostruko državljanstvo. Od kada se pojavila na sceni kao 16-godišnjakinja 2013., s tada najvećim hitom godine “Royals”, Lorde pomiče granice alter popa i uspijeva ostati na vrhu igrajući po svojim pravilima. Ne koristi društvene mreže, rijetko se promotivno pojavljuje, te između albuma uzima duže pauze. Postala je glas cijele generacije s debijem “Pure Heroine”, a album je prodan u trostrukoj platinastoj nakladi i osvojio dva Grammyja. Singl “Royals” postigao je rekordnu slušanost, a slijedili su ga “Tennis Court” i “Team”. Lorde je postala najmlađa izvođačica, i jedina s Novog Zelanda, koja je zasjela na prvo mjesto Billboardove ljestvice sto najboljih od 1987. godine.
Drugi album “Melodrama”, sa singlovima “Green Light” ili “Perfect Places”, debitirao je na prvom mjestu u 45 zemalja i osvojio Grammy nominaciju za album godine, a Rolling Stone ga uvrštava na popis najboljih albuma svih vremena. Dugoočekivani nasljednik “Solar Power” mediji poput NME-a nazivaju ga očaravajuće uspješnim albumom majstorice svog zanata. Aktualni hvaljeni album “Virgin”, koji kroz synth-pop propituje zrelost i identitet, donio je singlove "What Was That", "Man of the Year" i "Hammer".
Pulska Arena ugostit će pop ikonu Lorde usred ljeta, a bit će to zasigurno jedno do najvažnijih inozemnih gostovanja ove godine.
Cijene ulaznica su parter stajanje 68 eura, tribina slobodno sjedenje 83 eura i travnjak stajanje 55 eura. U prodaji su u sustavima CoreEvent i Eventim, a fizičke ulaznice su u Rockmarku, Dirty Old Shopu i Dallas Music Shopu RIjeka.