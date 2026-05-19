Alt pop dvojac Smerz nastupa prije Lorde u pulskoj Areni

Pula, Arena // utorak, 18. kolovoza 2026.

Norveški alt pop dvojac Smerz nastupit će prije Lorde, jedne od najvećih pop zvijezda novije generacije, i to u pulskoj Areni 18. kolovoza 2026. Smerz čine Henriette Motzfeldt i Catharina Stoltenberg, a kroz glazbu pričaju o usamljenosti, ljubavi i prijateljstvu. Mediji poput Pitchforka i Dazeda hvale post moderan pop zvuk, a kritika ih stavlja u vrh skandinavske eksperimenalne pop scene. Norveški dvojac glazbi pristupa kroz klasične kompozicije, eksperimentira s računalno potpomognutom glazbom i sve uklapa u synth pop zvuk. Od prvijenca “Believer” opjevale su život u velikom gradu, dok i novi album “Big City Life” priča o modernom životu, a singl “You Got Time and I Got Money” postao je himna na društvenim mrežama. Nastupale su u muzejima Tate Modern ili MOMA, festivalima Roskilde ili Pitchfork, a mediji hvale electro pop pun osobnosti, senzualnosti i sirovog humora.

Smerz - You got time and I got money Izvor: Društvene mreže

Lorde, jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije i Novozelanđanka hrvatskih korijena, vraća se u Hrvatsku. Povratak se događa četiri godine nakon što je rasprodala dva koncerta na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila u samo 2 minute. Ovoga puta Lorde dolazi u pulsku Arenu u sklopu velike svjetske Ultrasound turneje, a u prekrasnom amfiteatru podsjetit će na na neke od svojih mega hitova, ali i predstaviti aktualno studijsko izdanje “Virgin”.

Lorde - What Was That Izvor: Društvene mreže

U više od desetljeća karijere Lorde je svojim pjesmama promijenila pop zvuk, a zbog svojih iskrenih i introspektivnih tekstova često ju se proziva heroinom Gen Z generacije. Lorde trenutno broji 18 milijuna prodanih albuma, a višestruka dobitnica Grammyja jedna je od najmlađih izvođačica koja je osvojila međunarodne ljestvice. Magazin Time ju je svojevremeno proglasio jednom od najutjecajnijih tinejdžerica na svijetu, našla se i na Forbesovoj listi 30 nautjecajnijih mlađih od 30 godina, na naslovnici Rolling Stonea, te je nastupala uz Nirvanu na Rock and Roll Hall of Fame ceremoniji 2014.

Izvor: Društvene mreže

Punim imenom Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, Lorde je rođena na Novom Zelandu, majka joj je dalmatinskih korijena, a sama posjeduje dvostruko državljanstvo. Od kada se pojavila na sceni kao 16-godišnjakinja 2013., s tada najvećim hitom godine “Royals”, Lorde pomiče granice alter popa i uspijeva ostati na vrhu igrajući po svojim pravilima. Ne koristi društvene mreže, rijetko se promotivno pojavljuje, te između albuma uzima duže pauze. Postala je glas cijele generacije s debijem “Pure Heroine”, a album je prodan u trostrukoj platinastoj nakladi i osvojio dva Grammyja. Singl “Royals” postigao je rekordnu slušanost, a slijedili su ga “Tennis Court” i “Team”. Lorde je postala najmlađa izvođačica, i jedina s Novog Zelanda, koja je zasjela na prvo mjesto Billboardove ljestvice sto najboljih od 1987. godine.

Izvor: Društvene mreže

Drugi album “Melodrama”, sa singlovima “Green Light” ili “Perfect Places”, debitirao je na prvom mjestu u 45 zemalja i osvojio Grammy nominaciju za album godine, a Rolling Stone ga uvrštava na popis najboljih albuma svih vremena. Dugoočekivani nasljednik “Solar Power” mediji poput NME-a nazivaju ga očaravajuće uspješnim albumom majstorice svog zanata. Aktualni hvaljeni album “Virgin”, koji kroz synth-pop propituje zrelost i identitet, donio je singlove "What Was That", "Man of the Year" i "Hammer".

Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube