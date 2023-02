Alen Vitasović o pobjedi Leta 3 na Dori: Ljudi su debili. Živimo u ultra poseljačenoj državi

Svi govore o pobjedi riječke grupe Let 3 na Dori, a svoje je dojmove na Facebooku podijelio i Alen Vitasović. Istarski pjevač na svom je profilu otkrio što misli o Dori, Eurosongu i društvenoj klimi uopće, a zaključio je i kako Let 3 sjajan izbor za Hrvatsku, savršen za Eurosong - tu, kako ju je nazvao, paradu loše glazbe i kiča

"Čitam po portalima dorofile i eurosongofile kojima je vrh glazbene zabave Severina, Rozga i slični tralala pjesmuljci sumnjive kvalitete kako vrište da je pobjeda Leta3 i ŠČ 'sramota' i pitam se... postoji li ikakva šansa da ti isti ikada shvate da je Eurosong odavno sajam političkih igara, natjecanje u tome tko će većeg freaka poslati, tko će više love spiskati...", nastavio je istarski pjevač.



"Let 3 je jednostavno savršen za tu paradu loše glazbe i kiča, s jednom razlikom... Ma koliko se njihova pjesma činila glupom i banalnom - ona to nije. Samo za shvatiti poruku koju Let 3 šalje svojim 'ŠČ' treba ipak imati i nešto više od vakuuma u glavi. Oni će tamo, ako ništa drugo, napraviti rusvaj kakav ta seljačka manifestacija i zaslužuje... ", napisao je još.

"Lani smo poslali slatkicu Miju s medenom pjesmicom i sirota nije imala nikakve šanse u moru agresivnih sranja... E sad će Let 3 pokazati čija majka crnu vunu prede, i mi konja za cirkus imamo. GO Let3 GO. ŠČ", završio je pjevač.