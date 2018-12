Ako pitate Melaniju Trump, ona bi 2018. godinu najradije zaboravila

Na izmaku ove stare, 2018. godine, mnogi su putem društvenih mreža odlučili pobrojati sve dobro i loše što im je ona donijela. Iako američka prva dama to nije napravila, mi jesmo i to umjesto nje. 2018. godina za nju doista nije bila najbolja, a vjerojatno se i ona sama nada kako će sve loše ostati upravo u njoj te da će joj 2019. donijeti neke bolje i vedrije dane

Za američku prvu damu, Melaniju Trump , 2018. godina bila je kao najluđa vožnja u zabavnom parku, ona nakon koje niste sigurni jeste li sretni ili ne što ste se 'ukrcali na taj vlak'. Otkriće o izvanbračnoj aferi njezinog supruga, američkog predsjednika Donalda Trumpa , preko njezinog 'nestanka' iz javnosti na više od mjesec dana pa sve do nošenja jakne koja je izazvala puno kontroverzi. No, počnimo redom, bez preskakanja, i pobrojimo sve što joj je obilježilo godinu.

Siječanj je započeo odmah burno i skandalozno - otkrićem da je Donald Trump, u vrijeme kada je ona rodila njihovog sina Barrona, imao izvanbračnu aferu s porno glumicom Stormy Daniels. Iako se oko cijelog skandala sama Melania Trump nije oglasila, svojim je stavovima i odlukama jasno dala do znanja što misli o javnom sramoćenju koje joj je priuštio suprug.

Zbog svega toga Melania Trump izbjegavala je na sve načine odlaziti na zajednička službena, ali i privatna putovanja s Donaldom Trumpom, a to njezino 'tjeranje inata' trajalo je od veljače do travnja. Nekako u to vrijeme 'strasti su se smirile', a Melania je bila angažirana u ulozi domaćice predsjedničke večere povodom dolaska francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njegove supruge Brigitte u službeni posjet Americi.