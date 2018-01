Tko je pornozvijezda kojoj je Donald Trump platio 130 tisuća dolara za šutnju

Nakon što je svjetlo dana ugledala knjiga Michaela Wolffa, pod nazivom 'Fire and Fury: Inside the Trump White House', koja je iznijela mnoge zanimljive informacije o američkom predsjedniku, ali i njegovoj obitelji, pojavio se novi skandal. Samo godinu dana nakon što se vjenčao s Melanijom, Trump je imao jednonoćnu avanturu s pornoglumicom, a njezinu je šutnju platio

Iako je to događaj koji se, kako neki tvrde, zbio još 2006. godine, on bi itekako mogao naštetiti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Stoga se on, sa svojim timom u Bijeloj kući i odvjetnicima, pobrinuo da se sve što prije zataška.