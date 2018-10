Melania Trump progovorila o suprugovoj nevjeri i dala čudan odgovor na pitanje voli li još uvijek Trumpa

Danima prije službenog emitiranja ekluzivnog intervjua s američkom prvom damom, tijekom njezina službenog posjeta Africi, u javnost su stizali zanimljivi detalji istog. U petak, 12. listopada, televizijska kuća ABC vjerojatno je srušila rekorde gledanosti, budući da samo nekoliko sati nakon emitiranja, mediji i javnost ne prestaju brujati o zanimljivostima koje je Melania Trump ispričala

Budući da intervjue ne daje rado, mnogi su s nestrpljenjem čekali prikazivanje televizijskog intervjua kojeg je Melania Trump, tijekom svog službenog puta u Afriku, dala dopisniku ABC-a Tomu Llamasu . Kako su i najavili, u intervjuu nazvanom 'Being Melania: The First Lady' nije bilo cenzuriranih pitanja, kao niti onih na koja američka prva dama ne želi odgovoriti. Tijekom razgovora s 48-godišnjom Melanijom, novinar se doista dotakao svih pitanja koje zanimaju svekoliku javnost.

Budući da je njezin suprug nebrojeno puta optužen za seksualno zlostavljanje, naravno da je jedna od tema bila i pokret #MeToo, no, čini se, u tom području kao da 'drži leđa' svom suprugu, američkom predsjedniku Donaldu Trumpu . 'Podupirem žene i mislim da ih se treba čuti, no moramo podržati i muškarce, ne samo žene. Tek kada svi dokazi budu predočeni možete nekoga optužiti, ne prije.'

Razgovor je doveo i do teme o nepovjerenju, tijekom koje je Melania Trump priznala kako ljudima iz suprugove administracije ne vjeruje. Iako imena nije spomenula u intervjuu, rekla je kako Donald Trump dobro zna o kome je riječ. 'Neki ljudi više ne rade tamo, no neki su još uvijek tu.'

Zanimljivo je bilo čuti i njezine izjave, budući da se sama smatra osobom koja se smatra najzlostavljanijom na svijetu, žrtvom bullyinga. 'Mogu reći da sam najzlostavljanija osoba na svijetu. Zapravo, jedna od njih, osobito kada vidite i čujete što sve ljudi govore o meni. Zato je 'Be Best' fokusiran na ponašanje na internetu i društvenim mrežama i moramo djecu naučiti sve o tome.'

O glasinama da ima stopostotnu kontrolu nad predsjednikom Trumpom, Melania je rekla: 'Voljela bih to, no nije istina. Dajem mu svoja iskrena mišljenja i savjete, a on onda odluči što će i kako.' Priznala je kako je upravo ona njegova osoba od povjerenja, a samu sebe je opisala riječima da je ona majka, kći, supruga, prijatelj i prva dama Amerike te da se smatra 'nježna, suosjećajna, snažna, neovisna, fokusirana na detalje i uvijek vjerna samoj sebi.'

Još jedna tema koja se s nestrpljenjem čekala, njezina je reakcija na suprugovu odluku 'nulte tolerancije na imigracijsku politiku', da se na granici s Amerikom razdvoje djeca od roditelja. 'Za mene je to bilo neprihvatljivo, vidjeti djecu i roditelje kako se razdvajaju. To mi je slomilo srce i reagirala sam prirodno - otišla sam na granicu. Rekla sam mu da to smatram nedopustivim, a on je rekao da i on to isto misli', rekla je Melania Trump dodavši kako je istina da je jaknom s natpisom poslala poruku određenim medijima.

'Nosila sam jaknu na ulasku i izlasku iz aviona i bila je za ljude i ljevičarske medije kako bi im pokazala da me briga što misle. Nitko me neće zaustaviti da napravim što mislim da je ispravno. Bila je to poruka, no voljela bi da se mediji više fokusiraju na to što radim i koje incijative pokrećem, nego na to što odijevam.'