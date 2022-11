Ako je i od Madonne - previše je! Sve je zgrozila novom objavom, a pratitelji joj poručuju: 'Daj odrasti više!'

Nije lako nakon više desetljeća duge karijere zadržati svježinu i šokantnost, ali 64-godišnjoj pop ikoni Madonni ipak je pošlo za rukom

Ok, svježinu i seksipil zahvaliti može estetskim zahvatima i filterima koje društvene mreže nude, kao i mrežastim čarapama ili pripijenoj odjeći.

Kraljica popa objavila je animirani video načinjen od niza fotografija na kojima ponosno pokazuje svoju figuru u oskudnoj odjeći.

Odjevena u blještave hlačice preko mrežastih čarapa, crne antilop čizme preko koljena i zelenu krznenu majičicu bez rukava, Madonna pozira na motoru, pred policama sa zimnicom, umjetničkim djelima i još ponekim eksponatom iz garaže.

Naviknuli su njeni pratitelji na poigravanje sa seksipilom, od kojeg 64-godišnja kraljica popa ne odustaje, pa joj čak ne zamjeraju ni vulgarne aluzije s bočicom ljutog začina.

Ipak, video snimku s kojom je upotpunila svoj animirani uradak, na glazbenu podlogu The Stoogesa 'I Wanna Be Your Dog', mnogi nisu mogli prožvakati.

Na zamućenoj snimci Madonna četveronoške stoji iznad pseće zdjelice i iz nje liže vodu. Iako je lizanje vjerojatno samo odglumila s isplaženim jezikom iznad zdjelice, njeno razigrano i mrvicu predoslovno oslikavanje pjesme zgrozilo je pratitelje.