Adele o ljubavi s Richom Paulom i novom braku: 'Nikad nisam bila ovako zaljubljena. Opsjednuta sam njime'

Adele je u najnovijem intervjuu za magazin Elle, čiju rujansku naslovnici krasi, otkrila da je apsolutno otvorena za ponovnu udaju i da definitivno želi imati još djece

Na pitanje bi li se ikada ponovno željela udati, nakon što se 2019. razvela od Simona Koneckog s kojim dijeli 9-godišnjeg sina Angela, pjevačica je odgovorila: 'Da, apsolutno.' 'Definitivno želim više djece. Ja sam domaćica i ja sam matrijarh, a stabilan život pomaže mi s glazbom. No trenutno, sve što mi je u glavi su moji skorašnji nastupi u Las Vegasu. Želim to napokon odraditi', rekla je Adele, koja je otkazane koncerte u gradu kocke nazvala najgorim trenutkom u karijeri.

'Nisam udana. Nisam udana. Samo sa zaljubljena. Sretnija sam nego ikad tako da bih mogla biti i udana', rekla je kad su je dodatno pritisnuli o statusu veze.

Nedavno je par bio ne ljetnom odmoru, a tom su prilikom posjetili su talijanski Porto Cervo, gdje su ih snimili paparazzi. Za Elle je priznala kako je oduvijek željela otputovati na jedan od talijanskih otoka, ali se brinula da će tamo naletjeti na paparazze, no Paul joj je na to rekao: 'Dopustila bi da te to spriječi da odeš na mjesto na koje najviše želiš otići na odmor? Za jednu fotografiju, što je najgore što se može dogoditi?'