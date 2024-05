A cappella metal atrakcija nakon dvije godine vraća se u Veliku Goricu

'Zagrebačka filharmonija, naš najstariji i najprestižniji orkestar, vrhunsko je glazbeno tijelo koje se prije svega bavi izvođenjem klasične glazbe, no ima i koncertni ciklus (Off ciklus) u kojem se susreću klasika/orkestar i razni drugi glazbeni žanrovi i stilovi. U njihovoj potrazi za programskim novinama došli su do nas i eto nas u predvečerje zajedničkog koncerta. Kako sve to zvuči? Najbolje bi bilo da dođete i čujete sami!', otkrio je za tportal uoči koncerta član Metaklape Davor Capković.