On zaista misli da je žrtva: Harvey Weinstein iz zatvora poslao jasnu poruku Gwyneth Paltrow

Bivši holivudski producent i osuđeni seksualni prijestupnik Harvey Weinstein dao je svoj prvi veliki intervju iz zatvora. U razgovoru iza rešetaka zloglasnog zatvora Rikers u američkom Queensu, 73-godišnji osramoćeni moćnik, koji je većinu proteklih šest godina proveo u raznim kaznionicama, progovorio je o svojoj propaloj ostavštini, narušenom zdravlju i zabludama o vlastitoj budućnosti, inzistirajući na tome da će na koncu - biti proglašen nevinim

Posljednjih godina, zbog niza bolesti - od dijabetesa, operacije srca do raka koštane srži - Harvey Weinstein je prikovan za invalidska kolica. Zbog vlastite sigurnosti smješten je u medicinsku jedinicu, potpuno izoliran u ćeliji čak 23 sata dnevno. Za čovjeka koji je nekoć bio poznat po pompoznim ulascima i hordi asistenata, slika je danas turobna. Blijed i vidno mršaviji, u žutom zatvorskom odijelu, Weinstein je za Hollywood Reporter po prvi put progovorio o svojoj svakodnevici i nedjelima koja su pokrenula globalni #MeToo pokret. Iako svijet u njemu vidi čudovište, on i dalje sebe smatra žrtvom.

Na pitanje kako izgleda njegov tipičan dan, Weinstein odgovara sumorno: 'Gotovo cijeli dan provodim u ćeliji. Ponekad izađem u kolicima samo da udahnem zraka, ali to traje tek pola sata. Nemam ljudskog kontakta, osim sa stražarima i medicinskim sestrama. To je Rikers Island i to je pakao.' Ističe kako mu je slavni status u zatvoru samo naštetio jer ga je prisilio na potpunu izolaciju. 'Previše je opasno da budem oko drugih zatvorenika. Kad god sam vani, osjećam se kao pod opsadom. Stalno mi prijete, traže novac i izruguju mi se', priznaje te otkriva kako je jednom prilikom zadobio težak udarac šakom u lice dok je čekao red za telefon, ali iz straha nije smio prijaviti napadača.

Njegovo zdravstveno stanje također je alarmantno. 'Kada sam se prošle godine razbolio, smrzavao sam se do smrti u ćeliji. Danima se nisam mogao pomaknuti... Sljedeći dan imao sam operaciju srca. Imam rak koštane srži. Ovdje umirem. A ideja tužiteljstva vjerojatno je da umrem u zatvoru. Ne želim umrijeti ovdje.' Iako su ga deseci žena optužili za seksualno zlostavljanje i silovanje, što su potvrdile i sudske presude, Weinstein i dalje tvrdi da je sve laž motivirana - novcem. 'Glavni razlog zašto lažu je novac. Sve što je itko trebao učiniti da ode s čekom bilo je ispuniti obrazac na kojem piše da sam ih seksualno napao', brani se bivši producent, ignorirajući činjenicu da mnoge žene, koje su već bile slavne i bogate, a s nekima je godinama i surađivao, od njegovih presuda financijski nisu profitirale.

Harvey Weinstein Izvor: EPA / Autor: STEVEN HIRSCH / POOL





Na izravno pitanje o zlouporabi svoje enormne moći nevoljko priznaje dio krivnje, no i dalje odlučno negira silovanja. 'Jesam li se neuspješno nabacivao nekim ženama? Jesam li bio napadan, arogantan ili previše zavodljiv? Da na sve to. Nikada nisam trebao izlaziti s tim osobama. Bio sam u braku s fantastičnom ženom koja nije imala pojma što radim. Stalno sam lagao i zlorabio svoje osoblje da to sakrijem. Ali jesam li ikada seksualno napao ženu? Ne. To nikada nisam učinio', tvrdi Weinstein i dodaje da mu je zapravo najviše žao što je varao svoje supruge. Obrušio se na Gwyneth Paltrow Posebno je ogorčen na proslavljenu glumicu Gwyneth Paltrow, koja je bila jedna od onih koje su prve istupile i javno ga optužile. 'Bila mi je dobra prijateljica. Ne znam što ju je natjeralo na to. Da napravi tako veliku stvar ni iz čega', izjavio je prisjećajući se kako ju je, prema njegovoj verziji priče, samo pitao za masažu u hotelskoj sobi te se, nakon njezinog odbijanja, jednostavno povukao.

Gwyneth Paltrow Izvor: Profimedia / Autor: River / MEGA / The Mega Agency / Profimedia



