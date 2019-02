Tportalov bloger usred zime osvojio Alan i Dabarske kukove, a putem je sreo i divlju zvijer

Bloger tportala iskoristio je zimsko proljeće za posjet Velebitu. Ove godine je manje snijega pa je pristup već moguć i na biciklu. Područje prijevoja Alan i posebno Dabarskih kukova je na nižoj nadmorskoj visini i na dva kotača može se u ovo doba godine voziti od Like sve do mora, uživajući pritom u čarobnim dolinama u srcu Velebita i morskim pogledima

Do 'Dabrova' je najlakše doći od državne ceste Gospić-Karlobag, gdje je dobro obilježeno raskršće. Asfalt je do Dabarske kose, mjesta odakle se još vidi more. Ima mjesta za parkiranje auta. Odatle se još može prošetati do obližnjih kukova, ali i krenuti na bike vožnju kroz središte Velebita. Uživat ćete vozeći se odličnom cestom kroz bezbroj stijena, kanjona, tunela i serpentina. Cesta je skoro ravna desetak kilometara, uz neznatnu promjenu nadmorske visine, koja se ni ne osjeti. Krajolik će biti sjajan i uz dobro vrijeme bike izlet bit će sjajan. Područje kojim se prolazi je na oko 900 metara nadmorske visine.

Uz odmor, trideset kilometara planinske vožnje bit će taman za početak sezone. Sve skupa može završiti vrlo atraktivno u Karlobagu, vožnjom do mora. No, ovisno odakle se krene, netko iz ekipe mora povesti auto. Ostali mogu sljedećih dvadeset kilometara voziti se biciklom po asfaltu te gotovo ne okretati pedale do mora.

Za ovo doba godine, s obzirom da se treba vratiti na polazište, preporuka je voziti se do mjesta gdje počinje šumski spust prema Štirovači. Dalje je i cesta lošija, ima još i snijega, a pri povratku bi bilo dosta teškog uspona. Do ovog mjesta je oko petnaest kilometara ako krenete voziti bicikl od Dabarske kose, mjesta gdje počinje makadam. I natrag još toliko. Uz puno slikanja, jer su velebitski prizori ovdje nestvarni, vožnja će potrajati.

Kada dođete do nje, kod raskršća koje vodi prema prijevoju Veliki Alan malo skrenite desno kako biste osjetili pravu tišinu i sve tajne Velebita. Na nekom od parkirališta možete ostaviti bicikle kako biste obišli dolinu. Tu su i obnovljeni stari pastirski stanovi. Treba biti oprezan jer ovdje je moguć susret s nekom od velikih zvijeri. Ovoga puta to je bila prelijepa lisica. Kad nas je vidjela, nevjerojatnim je skokovima nestala u trenu u visokoj travi.

Otvoren je vikendom i može se računati kao mjesto za odmor, uživanje i pogled prema otoku Rabu. Tu je sjecište poznate Premužićeve planinarske staze kroz Velebit. Blizu su i vrhovi Kiza i Zečjak, do kojih ima oko 45 minuta laganog hoda i penjanja ako neko želi bike&hike izlet. Inače, uz posjet Lubenovcu do Alana ima petnaest kilometara, a uz šetnju po dolini proći će dva do tri sata. Svakako treba prema mogućnostima malo krenuti prema moru, no treba uvijek voditi brigu o povratku. Od samog Alana put natrag prama velebitskoj cesti neće biti dug ni težak. S obzirom na to da se ide direktno, ruta će biti i kraća.

Kao i u slučaju prvog izleta, i ovdje s Alana prema želji možete napraviti spust do mora. Vožnja će biti fantastična, a asfaltna cesta nije prometna, uska je, ali za bike taman. Po njoj zapravo mogu ići samo manja osobna vozila. Od Alana do Jadranske magistrale ima dvadesetak kilometara, a zadivit će vas mirisi mediteranskog bilja. Ponovni povratak biciklom bio bi težak, tako da je, ako se odlučite spustiti do mora, uputno dobro se organizirati i osmisliti adekvatnu logistiku kako bi bike izlet i završio u Jablancu.