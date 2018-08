Naš bloger provezao se futurističkom biciklističkom rutom podno Biokova

Bloger tportala kraj ljeta proveo je u novom iskustvenom doživljaju podno Biokova otkrivajući nam puno novosti s Makarske rivijere, od gradnje novih futurističkih staklenih vidikovaca s litica, do izgradnje bike staza i nabave električnih bicikala, kojima se prvi provozao oko Tučepa

Gostima na Biokovu ponudit će se novi sadržaji, sigurnost i, što je najvažnije, novi objekti u koje se mogu skloniti. To će obradovati hodače, ali i cikloturiste, poput vijesti o postavljanju deset odmorišta na biokovskoj cesti. Tu je i plan radnji novog Centra za posjetitelje i sl. Već iduće godine dio projekta bit će realiziran, a do 2021. godine svi objekti u funkciji.

Mnogi ga već zovu projekt budućnosti i umnogome će promijeniti razvoj avanturističkog turizma. Biokovo će imati šetnicu od stakla Skywalk na litici kod predjela Ravna Vlaška, odakle se pruža fantastičan pogled na pola Jadrana. Sve to ponosno najavljuju u Parku prirode Biokovo, kao i druge aktivnosti koje će povećati dolazak posjetitelja. Ali ne automobilima, već električnim biciklima, ekološkim mini autobusima i drugim, alternativnim oblicima prijevoza po parku.

Hotel Alga u Tučepima prvi je certificirani bike hotel na području Makarske. U ponudi su najnoviji modeli električnih bicikala, a mogu se unajmiti i obični brdski bicikli. Među prvima sam prošao na zelenim e-bajkovima po šetnici u Tučepima. Veliki je interes turista da na drugačiji način upoznaju područje gdje ljetuju i mnogi su nas gosti zaustavljali i pitali odakle nam bicikli. Inače, hotel Alga nudi i među prvima na tržištu posebne Bike pakete, što uključuju vožnje biciklom i niz drugih pogodnosti na hotelske usluge. Bicikli se pokazuju kao idealno rješenje i novo iskustvo s ljetovanja. Može se otići do susjednog mjesta, do neke skrivene plaže ili istražiti Biokovo. Prije odlaska na planinu najvažnije se dobro pripremiti i opremiti te uzeti dovoljno vode. Uz obalu, pa i priobalju, potpuno ste sigurni. Opskrba je odlična gotovo duž cijele rivijere. U selima podno Biokova pronaći će se uvijek neka konoba.

Bicikliste će svakako veseliti uređenje makadamske ceste po utrobi Biokova, tzv. Rodićeve ceste u dužini oko deset kilometara. Naravno, i punktova na višim predjelima, poput vrha Sv. Jure, gdje do sada nije bilo sadržaja. U sklopu projekta je i nabava električnih bicikala koji će omogućiti mnogima da na taj način posjete i osjete čari ovog dijela Dalmacije. Da se cikloturizam prepoznaje, možemo se uvjeriti gotovo svakodnevno, kao i njegova ekološka predispozicija. Vožnje biciklom je i zdrava i svakako dobra za aktivni odmor, uz kupanje i druge hedonističke čari kojima ne možemo odoljeti za vrelih morskih dana.

Tu je punkt Parka prirode smješten u Gornjim Tučepima kraj ceste za Vrgorac. Na prvom većem prijevoju prema Biokovu odličan je objekt, točnije seosko domaćinstvo s dobrom eko i eno gastro ponudom. Tamo se obično zapute rekreativci, a dalje oni spremniji. Oni koji će ići električnim biciklima morat će procijeniti mogućnosti jer se dodanom snagom tih bicikala pomiču granice. U budućnosti će se očito morati misliti i na stanice za punjenje bicikala. I to ne samo po Biokovu, već i duž obale. Za sada biciklisti moraju pratiti stanje baterije, no kada je u pitanju uspon na Biokovo, dobro je to što za povratak gotovo i ne treba pedalirati. Samim time, ne treba ni električni pogon. Ako ste u Tučepima ili hotelu Alga, bezbrižno ćete se vratiti sa svog bike izleta s Biokova ako vam se baterija i isprazni.

Za one koji žele malo iskusiti brdske i makadamske vožnje na električnim biciklima predlažem da krenu iz Tučepa prema Podgori. Mogu i uz obalu, ali je zanimljivije na izlazu iz Tučepa skrenuti lijevo s magistrale i krenuti na uočljivi makadam. Potom se držati desno i neće nedostajati uzbudljive vožnje. Prvo se prolazi kroz opožareno područje, zatim kroz maslinike i fenomenalne suhozide, sve do spomenika Galebova krila u Podgori. Tu se pruža pogled i na Tučepe i Podgoru. I na velebno Biokovo. Dalje se treba držati lijevo po makadamu, uz lagan uspon prema selu Gornja Podgora.