Naš bloger provezao se velebnim Biokovom i čarobnom Makarskom rivijerom

Bloger tportala uživao je na Makarskoj rivijeri. Ovaj put u Brelima na plaži, ali i na biciklu vozeći se starim cestama Berulije. Bio je u Zagori sve do Zadvarja, vozeći se zaboravljenim krškim putovima zabiokovskim krajem

Povesti na ljetovanje bicikl, ili bicikl pod suncobranom, ideja je koja dobro zvuči svakom biciklistu. Aktivnosti koje provodimo kod kuće poput bicikliranja htjeli bismo i na godišnjem odmoru. Mnogi destinaciju za odmor biraju prema ponudi bike ruta ili da je riječ o barem potencijalno dobrom cikloturističkom odredištu. Dok su to u Dalmaciji sigurno otoci Hvar, Brač i Vis, na obali puno mogućnosti nudi područje Makarske rivijere i Biokova. Od laganih obalnih treking vožnji do bezbroj pustih brdskih starih putova, koji su nešto zahtjevniji, ali zato nude puno adrenalina i onima koji vole vožnju po makadamu. Istraživati i otkriti neku novu rutu san je svakog biciklista. A osvojiti neki novi vrh, vidikovac ili morski pogled, to može pružiti samo planina poput Biokova.

Prvo naselje na Makarskoj rivijeri su Brela ili starinski Berulia. U svakom slučaju, iznad magistrale provlači se dobro očuvani stari Napoleonov put. Dapače, izgradnjom novih vatrogasnih cesta pod Biokovom se tako nanizalo mnoštvo makadama i poveznica, po kojima se može lagano, čak i u hladovini borova, pedalirati prema Makarskoj, pa i dalje prema jugu. Odmah nakon poznatog prijevoja Dupci stari put odvaja se lijevo prema podnožju Biokova. Nakon samo manjeg uspona svaki će biciklist rado stati radi fotografiranja. Vizure naših otoka, Brela i Makarske rivijere su čarobne. Veliko plavetnilo stalno će nas pratiti u vožnji. Osim kada makadam dobro zađe u neki klanac ili primjerice Baško Polje. Tu su stara naselja Topići i Bast. Iz Brela tako možete birati uspon do starih cesta i napraviti krug preko Baškog polja. Ili možda se samo voziti obalnim šetnicama i vratiti se. Ti bike izleti dugi su petnaestak kilometara. Ako su ambicije veće, može se tako nastaviti prema Makarskoj, ali će kilometraža biti dvostruko veća. Dolaskom toplijeg, pa i vrućeg vremena aktivnost na biciklu najbolje je imati rano ujutro ili navečer. Iako se uz obalu često vozi kroz lijepe i raznolike puteljke, pa i kroz stijene, same šetnice treba izbjeći bar u glavnoj sezoni. No kada su plaže pune, šetnice su pak prohodnije. Tako da treba odabrati vrijeme kada se najlakše provući kroz uska grla, gradiće poput Baške Vode, Brela, Tučepa, pa i Makarske.

Iznenadio sam se velikim brojem biciklista u Brelima. Neki tako odlaze do omiljenog mjesta za kupanje ili se voze rekreativno. Bicikli su zapravo idealni za mjesta koja su duga baš poput Brela. Da ih obiđete pješke, trebali bi vam sati. Šetnica je duga oko četiri kilometra. I još toliko natrag. Ako se malo popnete na neku od gornjih lokalnih cesta ili već spomenutu staru cestu iz Napoleonovog doba, možete napraviti idealnu bike off road turu. Treba reći da je pri svakom izletu moguće izbjeći prometnu Jadransku magistralu. Ili se voziti samo nekoliko stotina metara do neke od bike ruta. Inače, kako je Napoleonova cesta bila vidljiva i u dometu tadašnjih neprijateljskih brodova, Napoleon je dao sagraditi i cestu s druge strane Biokova, koja je također dobrim dijelom sačuvana ili u funkciji. Baš po dijelu te ceste vozio sam se prema Zadvarju i Šestanovcu. Uz kratku vožnju po magistrali i također ne predug uspon do prijevoja Dupci stigao sam za čas u Zagoru. Kanjon ljepotice Cetine je kao na dlanu. Tu su Gornja Brela i niz cestica po kojima se može provozati i zaviriti u srce velebnog Biokova i vidjeti tanjurasti bor po kojemu je poznata ova planina. Obnavlja se jedna zapuštena cesta po kojoj će se moći daleko od prometa do Šestanovca i dalje na primjer prema Zagvozdu, iako ni na postojećoj asfaltnoj prometnici nema puno vozila. Očito je da, otkada je probijen tunel Sv. Ilija kroz Biokovo, ovuda ide znatno manje automobila.

Od Brela do Zadvarja bilo je dvadesetak kilometara laganog pedaliranja, uz jedan veći uspon od mora do magistrale i manji do prijevoja Dupci. U Zadvarju radi nekoliko kafića i trgovina, a tu je benzinska crpka. Svakako posjetite vidikovac s čarobnim pogledom na kanjon Cetine i slap Gubavica. Zaista izgleda impresivno tok Cetine, ali i obližnja hidroelektrana. Povratak u Brela bio je puno lakši. Tako sam i biciklom stigao na plažu u Brela, a nisam bio jedini. Biciklom možete proći uz daleko poznatu plažu Punta rata i Kamen Brela, fenomen po kojem su poznata. Šljunčane su plaže, a za avanturiste tu je netaknuta biokovska priroda. Ako se baš nećete odmah bućnuti, zastati možete na kavu u kafiću Mačić ili kultnom baru Mul. Brela krasi i impresivan hotel Soline. S niz etaža i terasa, na samom je ulazu u mjesto i malu luku. Tu je i servisna stanica za manji popravak bicikala, pumpa za bicikl i priručni alat.