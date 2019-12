Planinski đir pun je pogodak, bloger tportala obišao Fužine i jezera oko njih, a svratio je i u Roswell

Tportalov bloger posjetio je Gorski kotar prije prvih snježnih pahulja. Dok je ovih dana veći dio zemlje bio prekriven maglom i sivim oblacima, goranska jezera i vrhovi bili su obasjani suncem. Mnogi su iskoristili ovo vrijeme prije prvog obilnijeg snijega za planinski đir na dva ili više kotača

Velika vrijednost Gorskog kotara brojna su jezera. Šteta je što je do mnogih teško pristupiti, a neka se ne mogu obići, barem ne biciklom. Načelnik Fužina David Bregovac priča mi na jutarnjoj vikend kavi o velikim planovima za revitalizaciju manje poznatog jezera Lepenice. Naime na području Fužina čak su tri jezera. Uz već poznato jezero Bajer, koje je prepoznatljiv brend Fužina, tu je još veće jezero Lepenice, a koje se lijeno razvlači od Fužina sve do podnožja Tuhobića, odnosno do portala istoimenog tunela na autocesti od Zagreba prema Rijeci. Može ga se obići biciklom, ali u širokom luku, šumskom cestom sa zapadne strane i preko Benkovca Fužinskog s istočne strane. No izdaleka nije vidljivo i atraktivno jer ga zaklanjaju planine i šume, a time je nedostupna i obala. Tu je i postojeća autocesta koja priječi vidike i bolji prilaz jezeru. Ipak, mali pristup za sada je moguć kod brane koja dijeli jezero Bajer i Lepenice. Tu se i vidi sva raskoš te brojne skrivene tajne i mogućnosti Lepenica.

Pogled odavde seže prema Tuhobiću i Risnjaku. Obale su pak blage i potpuno drugačije od onih jezera Bajer, oko kojeg se može proći cestom i obići ga pješice ili biciklom. Staza je duga sedam kilometara. Kada bi se napravila nova edukativna pješačko-biciklistička staza oko Lepenica, dobilo bi se još novih osam kilometra. Sve skupa oko jezera Bajer i Lepenice dobila bi se bike ruta duga petnaestak i više kilometara. Staza bi bila potpuno odvojena od ostalog prometa, a s postojećim šetnicama i šumskim cestama bila bi to jezerska bajka na dva kotača, s novim vizurama na Gorski kotar. Na Lepenicama bi se izgradila brojna odmorišta te mostovi, pristaništa i kupališta, kaže nam fužinski načelnik Bregovac. U planu je i turistički brod koji bi plovio Lepenicama. To bi upotpunilo ponudu dva jezera i stvorilo novu vrijednost. Projekt trenutno stoji jer su se pojavili problemi s Hrvatskom elektroprivredom, a to je šteta jer se time koči razvoj kontinentalnog turizma i cikloturizma. Inače, to nije samo slučaj u Fužinama, već u cijeloj Hrvatskoj. HEP, naime, ne dopušta turistički razvoj i kretanje uz mnoga umjetna jezera i brane.

Dok se ne otvore novi bike koridori, u Fužinama se mogu koristiti postojeći. Uz već spomenuto jezero Bajer, tu je puno lokalnih cesta i šumskih putova koji vode prema Gornjem Jelenju, naselju Roswell iz 'Winnetoua' i obližnjem mjestu Vrata te prema Liču, Driveniku i primorskim mjestima Plase i Zlobin. Dok je u Fužinama loše vrijeme, na morskoj strani može biti savršeno. Kao i u vrijeme mog posjeta. Blizina Vinodola, Križišća i Bribira omogućava pedaliranje cijele godine. Možete se tako voziti uz padine planina do snježne granice i uživati u, doduše, zubatim zrakama sunca. Naravno, za lijepa vremena ili bar kada ne puše bura. Do tada se možete zagrijati uz kamin u ugodnom ambijentu hotela i restorana Bitoraj u Fužinama. Morate kušati štrudlu od domaće borovnice, vrhunski goranski specijalitet, opustiti se uz čašicu medice ili uskoro u novom hotelskom wellnessu uz masažu i meditaciju te neku zdravu kupku. Uz, naravno, pogled na jezero. Dok me direktor hotela Andrej Kauzlarić vodi kroz nove apartmane i sobe koje su nedavno uredili, stigli su već prvi gosti. Razmišljam o tome kako naš san o cjelogodišnjem turizmu iz dana u dan dobiva novu snagu. I ovdje, u Fužinama, koje se postojećom karizmom vikend izletišta ne smiju zadovoljiti, već prerasti u vodeće cjelogodišnje goransko te hrvatsko kontinentalno zimovalište i ljetovalište. Ako dolazite u Fužine, neizostavno obiđite već spomenuto jezero Bajer. Za dulji bike izlet predlažem filmsko naselje Roswell. Kružna ruta ide iz Fužina prema staroj cesti Rijeka - Zagreb. Treba skrenuti nakon uspona i nekoliko kilometara desno u šumu, kod oznake za Roswell. Nakon šumske vožnje po makadamu možete razgledati kaubojsko naselje. Vikendom je uvijek tamo netko od domaćina. Put natrag do Fužina nastavite ravno prema selu Vrata, do kojeg ima oko četiri kilometra. A potom još do Fužina glavnom prometnicom oko tri kilometra. Sveukupno, to je oko 20 kilometara brdske biciklističke vožnje koju svaki rekreativac može savladati i proći za dva sata.

Dani su sve kraći pa, kao i mi, možete otići na izlet i autom. Ne predaleko, jer skrivene tajne su tu. Samo ih treba otkriti. Preko Liča možete do Vagabunda i planinske konobe te dalje prema zaleđu Vinodola. Ima bezbroj cestica kojima možete istraživati kraj. Ako želite malo osjetiti kako je nekad bilo kočijama koje su ovuda prolazile prema moru, krenite prema Zlobinu i iza mjesta Plase nakon prelaska pruge skrenite lijevo. Vrlo brzo doći ćete na originalnu trasu Karolinske ceste, točnije stare ceste prema moru, sa serpentinama i rubnjacima kao i prije sto godina. Puno je tu dobrih pogleda i mjesta za fotkanje. Mi smo novu Nissan Micru bezbrižno zaustavili nasred prometnice te uz malo bure i topline sunca uživali u izletu. Micra s laganim benzinskim motorom 1.0 bila je odličan partner u zavojima. I na asfaltu i ovdje, na makadamu. Tvrda karoserija nije se dala omesti. Unaprijeđena tehnički, ali i s nekoliko novih dizajnerskih intervencija, nova Micra osvaja na prvu. Pravi je mali obiteljski auto. Da je uvjerljiva i u gradskoj vožnji, brzo smo se uvjerili u Bakru, na zadnjoj 'ljetnoj' kavi. Obišli smo i dio Rijeke, bili na Trsatu te se autocestom vratili u Gorski kotar. Malena, okretna, lagana i ugodna, Micra ima više prednosti nego mana. Uvjerljiva je i precizna, što vole i vozači i putnici.