Pedaliranje u doba korone: Sigurno je i zdravo, samo slušajte upute i na zelenu terapiju

U vrijeme pandemije koronavirusa bicikl je najsigurnije prijevozno sredstvo. Najbolje je voziti se sam, a ako biciklista ima više, pri vožnji su ionako dovoljno udaljeni. S obzirom na to da većina ljudi ne odlazi na posao ili u školu, odličan je oblik rekreacije za sve, sve dok se poštuju svi naputci o zaštiti

Dok još nije bilo pandemije, posjetio sam Sisak. Htio sam provesti prekrasan vikend vani i usput obići novi željeznički kolodvor jer ima veliko parkiralište za bicikle, olakšan pristup peronima te dizala kojima se može doći do vlaka. Između Zagreba i Siska voze novi niskopodni vlakovi koji prevoze bicikle, a putovanje traje svega četrdeset pet minuta. Bicikl se vrlo jednostavno unosi kroz široka vrata koja imaju bike oznaku. Tu je i remen koji se provuče preko rame bicikla i potom pričvrsti za kopču. U vlaku je dostupan wi-fi, a ispod svakog sjedala utičnica je za struju. Ako trebate napuniti mobitel ili neki drugi gadget, dobro će doći.

Nakon obilaska kolodvora krenuo sam obližnjom šetnicom uz Kupu, gdje je i posebna bike staza, kojom se može krenuti prema centru ili nastaviti do starog mosta ili tvrđave. Solo vožnju nastavio sam uzvodno po Kupi prema Petrinji. Odabrao sam manje prometnu cestu preko Vurota. Iz grada sam se provukao servisnim cestama kroz industrijsku i trgovačku zonu. Slijedi prelazak starog mosta preko Odre, koji ima posebni dio za pješake. Ondje počinje i stara sisačka cesta prema Zagrebu, dosta prometna. Po njoj se vozite samo nekoliko stotina metara. Potom se skreće lijevo prema Mošćenici i Petrinji. Na dionici dugoj petnaestak kilometara sreo sam tek nekoliko auta. No kako se brzo cesta sužava, treba biti oprezan. Ondje možete uživati u čarima proljeća, sve je u cvatu, a prolazite kroz polja i šume. Krajolik postaje i brežuljkast, što će mnoge iznenaditi. Kupa je ondje vrlo široka. Sada, dok je vodostaj nešto viši, sva se sjaji i zeleni.

Malo prije Petrinje odličan je prilaz do same rijeke Kupe te mjesto za uživanje u tišini i zelenilu. Cestu po kojoj treba skrenuti lijevo uočit ćete uz putokaz za izletište Kameni mlin. To je inače poznat restoran i lijepo uređen ugostiteljski objekt sa starim kućama i terasom. Njihove delicije kušat ćete neki drugi put, kad se restorani ponovno otvore.

Potom možete posjetiti obližnju Petrinju te se, kao i ja, vratiti istim putem u Sisak. Ili preko sela Jazvenik. Malo sam se vozio po šumskom makadamu. Pretpostavio sam da će me put odvesti prema staroj sisačkoj cesti i do pruge Zagreb - Sisak. Vlak za Zagreb pričekao sam u stajalištu Stupno. Ukupno sam prošao oko 40 kilometara - uz Zagreba sam krenuo vlakom u 9 i vratio se oko 17 sati.