Moramo što prije početi graditi biciklističke autoceste

Gradnjom biciklističke autocesta uklanja se i do pedeset tisuća automobila s cesta. U Njemačkoj kod Bremena desetak gradova se povezuje u bike mrežu dugu oko 100 kilometara. Bloger Tportala analizira prednosti izgradnje novih bike prometnica odvojenih od ostalog prometa. Riječ je o milijunskim ulaganjima

Inače do 2023. godine Slovenija planira završiti modernu bike prometnicu 'Drava Bike' od Austrije do Hrvatske. Cijena gradnje će biti oko 20 milijuna eura . Planirani turistički promet bi bio oko sto tisuća biciklista godišnje , a njome bi najviše profitirali rekreativci, ali i biciklisti koji će je koristiti za svakodnevni promet, čime bi se smanjio broj automobila na prometnicama.

U Zagrebu postoji bike prometnica koja je dijelom odvojena od ostalog prometa od Velikog Polja do Buzina u duljini od 1930 metara , a napravljena je s javnom rasvjetom i uređenim krajobrazom. Stajala je gotovo 2 milijuna kuna , no s obzirom na to da je riječ o gradskom području uredila se i javna rasvjeta, što inače nije standard, i što je poskupilo gradnju. Međutim, dva raskršća nisu riješena nivelacijom, pa se prolazi preko crvenih traka i uz semafore, zbog čega se i ne može smatrati pravom bike autocestom u Zagrebu. Problem je što nema ni svoju smislenu polazišnu i odredišnu točku. Iako se po kakvoj takvoj bike cestici može nastaviti prema Velikoj Gorici, sam ulazak u Zagreb je nemoguća misija zbog lošeg stanja bike infrastrukture na mostu preko i ispod Ranžirnog kolodvora i uopće tog dijela južnog prilaza Zagrebu. Unatoč svemu to je najbolja odvojena bike dionica od ostalog prometa na području Zagreba.

Inače gradnja prave biciklističke prometnice između Zagreba i Velike Gorice imala bi smisla, kao i do Zaprešića i Samobora. Upravo su relacije od 15 do 20 kilometara idealne kilometraže za gradnju bike cesta visoke kategorije. Mogle bi privući mnoge da na posao ili u školu putuju biciklom. No, za to treba napraviti asfaltirane, brze i jednostavne prilaze Zagrebu. Dok takve iz Samobora i Zaprešića gotovo ne postoje. Iz Velike Gorice tu je već spomenuta dionica preko Buzina i ona preko Domovinskog mosta i Radničke ceste. Osim već spomenutih problema na toj dionici tu je i niz nejasnoća oko najbolje rute prema centru kao i prolazak kroz brojna raskršća, od kojih jedno uopće nije predviđeno za prijelaz, već biciklom se mora u pothodnik po stepenicama. Ipak najviše izgleda i smisla za prvu pravu bike cestu ima pravac od Zagreba do Velike Gorice.

Od prije nekoliko godina spektakularno najavljivanog projekta 'Greenway' do danas nema ničega osim novih najava i stidljivih projekata i analiza. Tom dionicom spojila bi se uz Savu, Bregana sa Zagrebom i Martinska Ves kod Siska. No, nedostatak te bike rute je što prolazi dalje od Samobora i Zaprešića, kao i Velike Gorice, iako bi ona vjerojatno bi unaprijedila cikloturističku ponudu Zagreba i povezanost Podsuseda i područje Svete Nedelje sa Zagrebom. Uz rekreativce razveselili bi se sigurno i cikloturisti, no velike brojke ne treba očekivati jer ni jedna važnija bike ruta iz Slovenije nema spoj s Breganom. Vjerojatno bi više smisla bilo graditi takvu prometnicu prema istoku kao turistički bike prilaz Lonjskom polju i Zapadnoj Slavoniji.

Izgradnjom bike i cikloturističke infrastrukture uopće potiče se kretanje i mobilnost. Osim što se omogućuje najbrži dolazak od točke A do točke B u gradovima, putovanje biciklom je i ekološki osviješteno i najzdraviji oblik kretanja. Prema svim analizama njihovom gradnjom bitno se smanjuje korištenje automobila te zagušenje gradskih središta i gradova općenito. Okolica Zagreba bi postala bi dostupnija, pa bi prava bike prometnica tijekom tjedna omogućila stanovnicima okolice bolju povezanost s metropolom, dok bi tijekom vikenda privlačila više Zagrepčana na odlazak na izlet.