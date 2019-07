Naš bloger se provezao Varaždinom i Međimurjem, a nije odolio ni hedonizmu na slami

Bloger tportala na biciklu je posjetio Varaždin i susjedno Međimurje. Obišao je skrivene rukavce Drave te sudjelovao na tri fešte - Drava Jumpu, Mamičinoj žetvi i Danima turizma. Navratio je i do Mure te pedalirao sve do starog mlina u Sv. Martinu na Muri, a susreo je brojne bicikliste koji ove ljetne dane koriste za veću mobilnost i kretanje u prirodi, od kojih su mnogi potražili osvježenje u rijekama i drugim aktivnostima na vodi

Drava Jump je manifestacija koja se s gradskih bazena preselila na Dravu. Tako je i prigodna biciklijada krenula prema skrivenim sprudovima i pješčanim dravskim plažama. Desetak kilometara pedaliranja plus onih gradskih pet super je rekreacija u ove vruće dane. Zapravo taman.

Da nam ne bude dosadno uz vodu, pobrinuli su se tim iz agencije More Adventure i Turistička zajednica grada Varaždina . Uz atraktivne igre na vodi, sudjelovali smo u zajedničkom skoku za očuvanje Drave. Potencijal Drave je velik, a vožnja biciklom s obje strane rijeke omogućuje lijepe rute od petnaestak i više kilometara do granice sa Slovenijom.

Nakon što smo prešli Dravu stigli smo u obližnje Pušćine u Međimurje. Nismo mogli ne stati u također bike friendly restoranu i smještaju Mamica poznatog ugostitelja i prijatelja biciklista Žarka Nedeljka, gdje se održavala svečanost Mamičina žetva, na kojoj se okupilo puno posjetitelja, ali i natjecatelja u tradicijskoj žetvi. Nama je to odlično došlo za okrepu i malo hedonizma, makar i na slami.

Kako smo htjeli provesti ostatak dana uz Muru, vratili smo posuđene bicikle susretljivom Nikoli Paviću, vrlo dobrom poznavatelju cikloturističkog potencijala Dravske rute. Inače, mrežu biciklističkih ruta ovog područja čini međunarodna Dravska ruta te one zanimljivih naziva, 'Od dvorca do dvorca' i 'Toplička ruta'. Još se planira osmisliti brdska ruta po brežuljkastom dijelu županije. Bit će dosta duga, ali će imati puno interesantnih točaka. U svakom slučaju, bit će je zanimljivo obići, bar po dionicama. Uz puno jezera i izvora, na ruti će biti puno vidikovaca, ali i odmorišnih mjesta, restorana i sl.

Da budemo ekološki osviješteni kada smo već išli autom od Varaždina do najsjevernije točke Hrvatske, ovaj put smo vozili i testirali novi električni auto Nissan Leaf, a biciklirali smo po Varaždinu i uz Dravu. Nissan Leaf, koji nismo štedjeli na autocesti, ostavili smo na besplatnoj punionici u gradu te mu je trebalo gotovo pet sati da nadoknadi izgubljenu energiju od Zagreba. No punjenje nije stvar automobila, već kapaciteta punionica. Ubrzo sam shvatio da one veće i modernije napune bateriju auta za sat vremena dok manje, koje su uglavnom oko hotela, restorana ili trgovačkih centara, trebaju više sati za punjenje.