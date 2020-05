Izlet pun iznenađenja samo pola sata od Zagreba? Može. Uz nezaboravan bajkerski doživljaj, jamčimo i set dobrih fotki

Bloger tportala posjetio je jugozapadnu okolicu Zagreba. Koji kolaž proljeća, jezera, livada i šumskih perivoja, kao da smo u Škotskoj, a ne doma! Ili je izolacija učinila svoje, pa se i pejzaž pola sata od Zagreba čini nestvarnim

Kod Pisarovine je također velik kompleks ribnjaka, ali i polja kroz koja se može voziti i opet završiti u šumi i tzv. lugovima. To je sklad šumskog prostranstva koje je isprepleteno cestama pod pravim kutom, kao urezanima među stablima. Na koju god stranu krenete, nakon 20 kilometara izaći ćete negdje. Ako ste željeli izlet iznenađenja, na pravom ste mjestu. No nemojte se iznenaditi ako iz šume provirite u Draganičkim lugovima već pokraj Karlovca. I tu su ribnjaci. Do polazišta se uvijek možete vratiti nekim drugim putem ili lugom. Bude li vam previše pedaliranja, biciklom do auta ili odakle ste krenuli možete se prevesti vlakom s neke od usputnih stanica pruge Karlovac - Zagreb.

Uživao sam u mirisu svježe pokošenog sijena, čak i brao bazgu. Svako malo razveselio sam se prelaskom nekog potoka. Toliko da mi razbije monotoniju. Kad nije bilo mosta preko potoka, baš mi je bilo fora prijeći biciklom kroz pješčano korito. Naravno, to mi se dogodilo kada sam skrenuo s uvriježenih cesta. Planirate li dulju vožnju s puno guštanja, dobro se opskrbite jer kad i izađete iz šuma, do prvog dućana ili cafea trebat će vam pola sata bicikliranja. Ili do auta. Mene je taman čekao moj bijeli terenac, tako da nisam pokisnuo. Dugu na nebu gledao sam iz auta. U ostatku dana uživao sam vozeći se do obližnjeg plešivičko-okićkoga gorja, odakle sam mjerkao nove rute za pedaliranje.