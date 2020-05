Dvostruko zadovoljstvo: Bloger tportala posjetio pitoreskno selo u Gorskom kotaru u kojem živi samo jedna osoba, ali se i uspeo na Kavranovu stijenu, s koje puca pogled na Kupu

Gorski kotar i dolina Kupe bili su nova bike inspiracija za blogera tportala. Uputio se do Goršeta, sela koje ima jednu crkvu i jednog stanovnika te nekoliko divnih kuća bivših žitelja. Ali ima i rijeku Kupu, u čije smo se ljepote uvjerili kada smo se uspeli na Kavranovu stijenu, odakle pogled puca na dobar dio Gorskog kotara i Sloveniju

U Goršetima je i velik slap koji se može prehodati preko kamenja. Tu je i nekoliko kuća uređenih za iznajmljivanje. U drvenom stilu su pravi lijek za planinski odmor. Iako su Goršeti na nadmorskoj visini od 200 metara, neosporno se nalaze u gorskoj Hrvatskoj. Zbog ugodne klime koja struji preko Risnjaka od mora riječnim tokom često stiže topao zrak pa sve uspijeva, posebno krumpir, a od voćki odlične su šljive i kruške. Na putu do Goršeta nekoliko je pješčanih sprudova. Jedan od njih, otprilike na sredini rute, izgleda kao morska plaža. Dug je stotinjak metara, a ovdje je Kupa idealno mjesto i za ljetni odmor. Zna tu biti i jako vruće, a temperatura Kupe je u kolovozu nerijetko i 25 stupnjeva Celzija. Osim biciklizma, popularni su kanuing i rafting niz rijeku. Hlada ima jako puno jer zapravo je sve šumski kraj. Ipak smo u Gorskom kotaru. Tek je pokoji proplanak uz naselja.

Dalje od Goršeta nema ceste, već postoji staza koju nisam istražio. No po njoj se može do sela Donje i Gornje Drage, udaljenih još četiri kilometra. Nakon tih sela se pak može uspeti do Brod Moravica. No ovaj put vratio sam se na polazište u Blaževce. Sveukupno biciklom do Goršeta i natrag 18 kilometara. Za povratak mi je trebalo pola sata jer sam žurio. Imam još planova danas. Do Goršeta sam pak putovao skoro četiri sata, što dovoljno govori o ljepotama i svemu što će vas zanimati; od bilja, krajobraza i poučnih punktova pa do lijepih plaža i skrivenih čari Kupe. Uz razgledavanje Goršeta, ovo je definitivno sjajan dan na biciklu i svježem zraku. Daleko od svih, što se u ovo vrijeme pandemije posebno cijeni.