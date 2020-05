Bloger tportala u Lici pronašao skriveni raj. Rutu od Rudopolja do Odanove kose jednostavno ne smijete propustiti

Bloger tportala posjetio je Liku i popeo se biciklom do jednog od najljepših vidikovaca, Odanove kose pokraj Rudopolja. Ovdje na rubu Nacionalnog parka Plitvička jezera, osim što tutnji vlak po ličkoj pruzi, prolazi i najdulji zipline u Europi. Ovo je doista skriven i netaknut raj između Otočca i Korenice na visini od tisuću metara. Provod na biciklu je zajamčen, uz visoke zelene borove i tajanstvene rute na kojima će vas iznenaditi i zaostali snijeg, osvježiti bura ili pak dobrano zagrliti sunce

Inače, ovaj mi je izlet preporučila Tihana Ivanišević, Zagrepčanka iz Like koja se i sama bavi uslugom smještaja u obiteljskoj kući u Rudopolju. Kaže da čeka da mjere kretanja malo popuste pa da skokne na vikend do svog apartmana Likota Rudopolje. Njen susjed Milan, koji ovdje živi, dočekao me pred kućom bojeći nove košnice za pčele, koje su još na moru, ali će se vratiti za koji dan. Nisu pobjegle pred virusom, već pred ličkom hladnoćom i obiljem šuma koje su previše bile u cvatu. Nisam ih vidio, ali sam probao njihov med i od tada svakog jutra jedem najbolji šumski med koji nastaje na 900 metara nadmorske visine. Mogu si zamisliti koliko će posla imati kada im procvatu voćke i šumsko bilje.

Do Odanove kose, najviše točke ovdje, ide se dalje asfaltom do prijevoja na kojem se odvajaju četiri ceste. Jedna ide prema željezničkoj stanici Rudopolje, druga na startnu poziciju ziplinea, dok dvije idu lijevo u šumu. Ona koja ide strogo lijevo označena je i vodi prema Odanovoj kosi. Slijedi makadam kroz šumu u kojoj je do prije koji dan bilo i dosta snijega. Povremeno izlazite na proplanke. Vidi se i stara kuća iliti vaktarna, a koja je nekada služila željezničarima. No kako se penjete, sve je više zadivljujućih prizora iz doline.