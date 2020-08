[FOTO] Goransko ljeto je kao stvoreno za aktivni godišnji odmor iz snova. Doznajte kako se bloger tportala snašao u ovoj rapsodiji kontinentalnog turizma

Bloger Tportala sakrio se bar na jedan vikend u najsurovijem i najšumovitijem dijelu Gorskog kotara. Područje nacionalnog parka Risnjak, od Gerova, Tršća do Čabra zaista je posebno, prepuno je velikih zvijeri, ali i biciklističkih ruta. Visoke i gorde planine daju vam osjet i miris koji želite. Kontinentalni turizam doživljava svoju rapsodiju baš ovdje u goranskoj Hrvatskoj. Tako da odlično možete spojiti hedonizam i avanturizam, te se provesti prema želji. Osvježiti na biciklu, pješačiti i lješkariti u bazenu ili nekoj od novih planinskih kuća i tako provesti ljeto

Kako je to probuditi se rano jutro u Crnom Lugu u Nacionalnom parku Risnjak? Poželio bi to svaki namjernik željan drugačijeg godišnjeg odmora. Rosa i splet bijelih mreža ukrasit će bilje i jele. Kao da je pao snijeg. Dok se nismo ni snašli magla se u času digla, goranske vizure ukazale su naše odrediše 'Kuće za odmor Runolist' u Crnom Lugu.

Obrisi Risnjaka, livade Leska i Lividraga, Lokvarsko jezero i Kupa kao da su tik uz vas. Što sve posjetiti i gdje otići. Bez obzira na to što su kuće gotovo na osamsto metara nadmorske visine ljeti se možete pržiti na tridesetak i više stupnjeva, a po noći hladiti i na deset celzijevaca. No, ljeto vam neće umaknuti, na kupanac do mile volje možete računati.

Odličan bazen s toplom vodom i još više vrućom u hidro masažnom bazenu oduševit će. Na izlete nećete zaboraviti bez obzira na ambijent goranskih vila koje mame da poželite biti samo tu. A mogućnosti na primjer od wellnes i spa zone, do prostora za roštiljanje i zajedničko druženje je napretek. Zapravo nećete znati gdje će biti ljepše u vašim kućicama ili vani. Gotovo sedamdesetak kvadrata čini se i više jer je iskorišten svaku kutak. Naša kuća Eva ima veliki dnevni boravak s kuhinjom, sve što zatreba od veš mašine, perilice suđa do prekrasnih terasa prepunih cvijeća. Drveni zidovi i kosi krovovi daju poseban šarm. No, vrijeme je za izlete na biciklu. Niste li ih uzeli sa sobom, možete koristiti one iz kuće Runolist ili unajmiti električne u obližnjem sjedištu NP Risnjak.