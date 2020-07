Na mjestu na kojem je Orijent susreo Mediteran naš je bloger testirao bicikl o kojem se priča: Evo recepta za savršen vikend u zaleđu Pakoštana

Bloger tportala u zaleđu Pakoštana uživao je u 300 godina starom zdanju Maškovića hanu i testirao gravel bicikl koji omogućuje brzu i lagodnu vožnju po asfaltnoj cesti, ali i svim podlogama - i po makadamu. Kamo su išle sultanove kočije, ide i lagani gravel

Pravo je to mjesto za osvježenje i odmor. Konačište je 1644. dao sagraditi Jusuf Mašković iz Vrane kad je postao zapovjednik osmanlijske flote i vezir. Han je trebao biti ljetnikovac Maškovića kada se iz Carigrada vrati u svoj rodni kraj, no smaknut je prije njegova završetka.

Područje Pakoštana i Vrane idealno je za bicikliranje. Ondje je mnogo staza koje su označene. Biciklom možete do Murtera, oko Vranskog jezera, Benkovca i Zadra. Najveća vrijednost: puno kvalitetnih cesta s asfaltnom podlogom koje nisu prometne. Prolazite kroz Nadin, Pristeg, Stankovce, Polaču, Tinj… Mnogobrojna sela i polja povezana su i starim seoskim putovima. Poželite zaviriti. Ako ste na brzom cestovnjaku i super tankim gumama, to nećete moći.

A na novom gravelu smože se doslovno pojuriti i po lošem makadamu. To mu je najveća univerzalna prednost. Osim što je težak deset kilograma, s nešto širim gumama i jedva vidljivim ripnama daje sigurnost vozaču i po asfaltu i po ostalim putovima. Tako je u relativno kratkom roku postao najatraktivniji model u biciklističkom svijetu.

I ja sam odlučio isprobati novi bajk na ovom izletu. Baš me zanimalo kako će mi se svidjeti s obzirom na to da mijenjam podloge i rute pri vožnji i kreiram put doslovno u trenu. Kad sam stigao, relativno brzo, iz Maškovića hana do početka uspona prema obližnjem vrhu Kamenjak, nisam baš osjetio sve blagodati modernog cestovnjaka, bicikla koji je inače namijenjen za fine podloge. Gravel je drugo, on može sve u jednom.