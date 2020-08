[FOTO] Bloger tportala posjetio novu hedonističku biciklističku destinaciju u srcu Like s četiri izleta za pamćenje

Čak četiri bike izleta oduševila su našeg blogera na njegovoj novoj hedonističkoj i bike destinaciji - Campingu Plitvice u Smoljancu. Tik do Koranskog mosta i Plitvičkih jezera izgrađen je novi kamp s pet zvjezdica. Osim biciklista s kamperom, u kamp mogu doći i ostali namjernici i bez šatora. U mobilnim kućicama usred nestvarne Like uživat će u beskrajnim šumama parka plitvičkih dolina i pregršt bike te ostalih mogućnosti. Poput osvježenja u bazenu ili u Korani, razgledavanja starog Drežnik Grada i otkrivanja skrivenih ličkih čari

Nakon nestvarnog doručka na svježem zraku koji dolazi sa slapova Plitvičkih jezera vrijeme je za bicikliranje. Ne povezete li svoje, u Campingu Plitvice možete se voziti na električnim biciklima. Za prvi dan predlažem vožnju od kampa kroz Smoljanac te silazak na pitome obale Korane. Prijelaz preko starog trošnog drvenog mosta bit će uvod u avanturu na četiri kotača. Zavirite uzvodno kod mosta u 'crvuljak' koji vodi do jednog od brojnih kanjona i napuštenih starih mlinica. Vratite se do mosta i obalom krenite cestom prema Selištu Drežničkom, a ubrzo s ceste D1 maknite se desno prema selu Čatrnja. Uživat ćete u predivnim livadama plitvičkih dolina.

Dok uživamo u zasluženoj pastrvi chefa kuhinje u Campingu Plitvice, vlasnik Ilija Crnjak objašnjava nam što je to kamp s pet zvjezdica. Radi se o dodatnoj ponudi, od amfiteatra do višenamjenskog sportskog terena. Dječje igralište smješteno je u sredini kampa koje okružuju parcele i kućice. Centralni objekt ima sve što trebaju kamperi, od modernih interijera do prostora za higijenu, praonice rublja i sl. Naravno, tu je i restoran u koji svi vole doći zbog poznate ličke gastro i eno ponude. Dva bazena plijene pažnju, ali i odlična su kombinacija planinskog i kupališnog odmora. Velike mobilne kućice s terasom i pogledima na skoro pola Like daju dodanu turističku vrijednost koju danas svi žele. Biti u prirodi i imati kontakt s njom.

'Za izlet do Željave treba odvojiti više vremena jer od kampa do tamo i natrag ima više od 40 kilometara. Biciklom se može voziti uz granice NP Plitvička jezera, pa turiste obično vodimo do Plitvica Sela, gdje mogu doći do nekoliko fantastičnih vidikovaca', kaže nam Hrvoje Keletić, bike vodič i poznavatelj plitvičkih ljepota. Bike&bad Plitvice mogu vam pomoći oko kreiranja, vođenja i podrške ako želite na udaljenije točke. Poput Ličke Plješivice, do čijeg vrha mogu svi rekreativci, pogotovo električnim biciklom. Obilazak vidikovaca Plitvica i kanjona Korane, Drežnik Grada i Baraževih spilja te aerodroma Željava i Ličke Plješivice izleti su koji bude emocije i vode vas ususret doživljajima na biciklu.